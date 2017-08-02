Москва, 2 августа, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Нефть начала утро 1 августа «за здравие» со скромного роста до $52,91 по североморской марке Brent, что буквально на несколько центов выше максимумов понедельника, после чего цены весьма существенно и быстро скорректировались вниз, опустившись к вечеру почти на $2 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

kremlinrus.ru Нефтерубль

«От минимальной цены в моменте $50,89 в ходе очень волатильной торговли цены было опять взлетели почти на целый доллар вверх до $51,87, пытаясь продолжить рост в сторону явно выраженного восходящего июльского тренда, однако были остановлены и отброшены вниз снова выходом данных от Американского института нефти (API) об увеличении запасов в нефтехранилищах США на 1,8 млн баррелей за прошедшую неделю», — привел цифры эксперт.

«В итоге к ночи нефть нашла относительно прочный баланс спроса и предложения, балансируя вокруг компромиссного уровня $51,35, где и успокоилась на какое-то время вплоть до сегодняшнего утра», — отметил он.

«Объяснить столь резкую коррекцию цен вниз будет правильнее всего, рассматривая чисто технические параметры движения, поскольку явных новостей, которые бы стали «спусковым крючком» к падению, в течение вчерашнего дня не выходило. Вряд ли таковой новостью можно, например, считать скорее рутинного характера информацию Reuters о росте добычи странами ОПЕК на 90 тыс. баррелей в прошедшем месяце, несмотря на ранее одобренное всеми странами соглашение об ограничениях добычи. Эта статистика не нова, примерно те же оценки давали представители самих государств ОПЕК и в своём ежемесячном официальном отчёте, и в частности на встрече в Петербурге 24 июля — после которой нефть настойчиво росла в течение шести торговых дней подряд», — пояснил Пушкарёв.

«Как раз с того момента фьючерс марки Brent прибавил в цене почти $5, в том числе пробив по дороге и психологически важную планку в $50 за баррель. И в ходе этого роста район $52,50 — $53 за баррель изначально как раз и рассматривался в качестве технически наиболее очевидной ближайшей цели. Именно эта техническая программа-минимум по целям и была достигнута 31 июля — 1 августа, после чего последовало естественное в таких случаях снятие прибыли с движения сразу большим количеством краткосрочных игроков на рынке — теми, кто не делает фундаментальных ставок вдолгую, то есть на более длительный период», — напомнил эксперт.

По его мнению, «это вполне нормальное явление — пока рынок не достиг серьёзных целей, он рассматривал нефтяной «стакан» как наполовину полный, продолжая уверенно расти, тогда как после достижения технических целей тот же рынок быстро вспоминает, что тот же самый «стакан» можно считать и наполовину пустым. В целом весь июльский позитив по-прежнему остаётся в игре. За последний месяц рынок наконец-то обратил внимание, что с апреля запасы в США сократились, по данным министерства энергетики, суммарно от пика в 537 млн баррелей до 480 млн баррелей — более чем на 10%, причём запасы снижались в течение 14 из 16 недель. То есть стало очевидно, что вынутые из оборота на долгий срок 1,8 млн баррелей от ОПЕК+ начинают делать своё дело. В то время как добыча выросла, по разным оценкам, в пределах 0,5−0,7 млн баррелей, спрос на чёрное топливо поднялся примерно на ту же величину».

«Конечно, можно делать по-прежнему акцент на рост добычи в Нигерии и Ливии, но этот рост был изначально заложен в соглашение ОПЕК как разрешённый и естественный, обе страны много упустили на нефтяном рынке из-за военных и политических столкновений и должны были навёрстывать, теперь же после встречи в Санкт-Петербурге и с ними согласована предельная планка. Добавим сюда добровольное обязательство Саудовской Аравии сократить экспорт почти на 1 млн баррелей до 6,6 млн баррелей в сутки — что, очевидно, будет строго выполняться в преддверии IPO Saudi Aramco — и готовность всерьёз поработать над дисциплиной со странами, не полностью выполняющими соглашение, которое и так, собственно, действует на 92−94% в штатном режиме. Новостной поток по нефти сейчас намного благоприятнее, чем он был в мае или июне, за это время нефтяные «медведи» на рынке немного насытились, и теперь хедж-фонды предпочитают либо позиции на рост, либо нейтральные», — считает Пушкарёв.

«Резких движений к «допетербургским» ценам вроде $48 пока можно не ждать — вероятнее всего, нефть в ближайшие недели продолжит колебаться в основном выше $50 и может прижаться ближе к этой психологической отметке в случае нового роста запасов на этой или следующей неделе. Сегодня, 2 августа, в 17:30 по мск выходит очередная порция данных от министерства энергетики США. Если же данные и новостной фон будут благоприятствовать, то можно будет увидеть повторение $53 за баррель, и даже возможно постепенное продвижение цен на $1−2 выше этой величины», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа нефть дешевеет на данных о росте запасов в США. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,83% — до 51,35 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшалась на 0,87%, до 48,73 доллара за баррель.

Читайте также: «Нефть упала, но ненадолго»