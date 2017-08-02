«Нефть упала, но ненадолго»

Москва, , 08:19 — REGNUM Снижение цен на нефть началось на европейской сессии на фоне укрепления американского доллара в рамках коррекции. При падении цен ниже $52,30, сработал технический фактор — пробой трендовой линии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Нисходящее ускорение до 50,86 придало сообщение Reuters, что страны ОПЕК пятый месяц подряд увеличивают добычу нефти, нарушая условия сделки, заключенной в декабре.

В июле картель нарастил производство еще на 90 тысяч баррелей в сутки. Основные объемы пришли на рынок из Нигерии и Ливии. Эти страны освобождены от квот.

Ближе к закрытию цены оказались под давлением после выхода данных Американского института нефти (API). Согласно данным, запасы сырой нефти в США за неделю до 28 июля выросли 1,78 млн баррелей. Котировки упали несильно, поскольку запасы бензина сократились на 4,83 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 1,23 млн. 2 августа аналогичный отчет опубликует Минэнерго США.

Сегодня, 2 августа, Brent торгуется по $51,26. Цена скорректировалась на 23,6% от роста с $47,66 до $52,91. Это указывает на то, что бычье движение остается сильным. Покупатели начнут беспокоиться о своих длинных позициях при снижении цен ниже $49,40. Цена останется торговаться вблизи уровня $50,86 пока не выйдет отчет Минэнерго США.

Напомним, 1 августа торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,78%, до $52,65 за баррель, WTI — на 1,92%, до $49,29 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в октябре 2017 года на СПбМТСБ составляет $49,41 за баррель.