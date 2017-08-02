Москва, 2 августа, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Реализация приоритетного проекта позволит сократить очереди, время записи на приём к врачу и ожидания пациентов у кабинета врача, сроки прохождения диспансеризации, а также повысить качество оказываемых услуг и уровень удовлетворённости пациентов процессами организации работы поликлиник.

Александр Комаров ИА REGNUM Поликлиника

Срок реализации проекта: с июля 2017 года по апрель 2023 года (включительно).

В 2018—2019 гг. будет реализована экспериментальная часть проекта, в её рамках первичную медико-санитарную помощь по новой модели будут оказывать 155 и 195 медицинских организаций соответственно.

Кроме того, в 2018 году новая модель оказания медицинской помощи будет тиражироваться не менее чем в 200 медицинских организаций, в 2019 году — не менее чем в 350, в 2020 году — не менее чем в 1000, в 2022 году — не менее чем в 4000.

В 2018 году в 50% медицинских организаций должны быть отлажены процедуры реагирования на отклонения от сроков ожидания оказания медицинской помощи врачом, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; в 2020 году — в 75%, в 2022 году — 95%.

Для этого будет создана автоматизированная система мониторинга доступности первичной медико-санитарной помощи, которая позволит контролировать насколько оперативно можно записаться к специалисту и время ожидания специалиста при посещении медицинской организации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, решение утвердить паспорт приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», было принято по итогам заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам 26 июля 2017 года.

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