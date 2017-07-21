В России дополнен перечень электронных медицинских услуг

Москва, , 09:14 — REGNUM Личный кабинет «Мое здоровье» на «Едином портале государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ) позволит жителям России вызвать врача на дом или записаться на диспансеризацию. Распоряжение об изменении перечня медицинских услуг, оказываемых в электронной форме, опубликовано 21 июля на официальном портале правительства РФ.

Как отмечено в описании документа, перечень электронных медицинских услуг определен в рамках приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий». Распоряжение было внесено Минздравом России.

«Так, в личном кабинете пациента «Моё здоровье» на ЕПГУ в том числе должны быть реализованы услуги по приёму заявок (записи) на вызов врача на дом, предоставлению сведений о прикреплении к медицинской организации, записи для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации», — говорится в справке к документу.

Перечень услуг, которые оказывают государственные и муниципальные учреждения и другие организации, утвержден распоряжением правительства в 2011 году. Предоставляемые в электронной форме услуги включаются в реестры государственных или муниципальных услуг.