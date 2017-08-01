Лондон, 1 августа, 2017, 16:39 — ИА Регнум. «Америка великая и первая» вовсе не означает «Америка над всеми», — пишет в британской The Guardian обозреватель Натали Нугайред, анонсируя поездку вице-президента США Майкла Пенса по Европе, начинающуюся на этой неделе. — Из Белого дома льется какой-то поток безумия, который тревожит Евросоюз. «Когда это кончится? — написал недавно в своем твиттере экс-премьер Финляндии. — Америка, вернись, пожалуйста, на свою обычную позицию: просто великая и все».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Главной темой размышлений журналистки является идея американских законодателей устроить России сложную жизнь, введя новые экономические ограничения. Однако реализация этих задумок, обращает внимание Нугайред, оборачивается на самом деле не объединением усилий Запада в едином порыве мечтающего задушить экономику непокорной России, а наоборот, «новым трансатлантическим конфликтом, инициатором которого стал Евросоюз, откровенно выразивший Вашингтону свое недовольство новыми санкциями против Москвы».

«По идее, после того, как Конгресс обложил Трампа со всех сторон и не позволил ему даже подумать о наложении вето на новый проект антироссийских ограничений, в Брюсселе должны были вздохнуть свободно. Ведь до этого момента у европейцев существовали обоснованные опасения, что Трамп попытается за спиной у всех заключить сделку с Кремлем, — размышляет автор. — Но в итоге на косвенное подтверждение новости, что сделка не состоится, в ЕС мало обратили внимание. Вместо этого МИД Германии выступил с заявлением, что санкции на самом деле — дьявольски хитрый бизнес-план, имеющий целью пресечь поставки российского газа в Европу и навязать Старому Свету поставки американского СПГ. А Жан-Клод Юнкер даже сорвался, призвав коллег принять ответные меры. Хотя потом несколько остыл и забрал свои слова обратно».

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По мнению аналитика, «реально возникла такая картина: Евросоюз принимает сторону Москвы и выступает против американского Конгресса. Путин при этом стоит несколько в стороне и с удовольствием наблюдает за происходящим, прекрасно понимая, что ситуация играет ему на руку».

«Некоторые аналитики в Брюсселе утверждают, что американские санкции не столько объединяют европейцев, сколько раскалывают их, — констатирует журналистка. — Фокус в том, что Россия строит Nord Stream 2 в кооперации с наиболее могущественными членами ЕС — Францией и Германией [имеются в виду компании из этих стран, финансирующие проект, — прим. ИА REGNUM ]. То, что идет во благо «большим», вызывает негодование у «маленьких» — стран Центральной Европы и Балтии, а также сводит на нет роль Украины, через которую пока еще перекачивается российский газ. Американские санкции ставят NS2 под угрозу, что вызывает ярость Германии, все подчеркивавшей, что Nord Stream 2 — это исключительно коммерческий проект, а не политический».

«Пока ЕС не может договориться с США о том, чтобы санкции против России были приемлемы для обеих договаривающихся сторон, выигрывать будет только Путин, — резюмирует Натали Нугайред. — Именно поэтому Пенс и приехал в Европу договариваться. Или навязывать свою точку зрения».