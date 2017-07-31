Политолог: Новые антироссийские санкции США толкают ЕС в объятия России

Вашингтон, , 16:35 — REGNUM Законопроект о новых санкциях против Российской Федерации, который был принят Конгрессом США, может оказать негативное влияние на деятельность американских и европейских компаний. Об этом сегодня, 31 июля, пишет профессор американского Университета Джорджтауна Энджела Стент в своей статье для журнала The National Interest.

Стент указывает, что в своём нынешнем виде законопроект бьет не только по Российской Федерации, но и по американским и европейским предприятиям. Дело в том, что те ограничения, которые прописаны в этом законопроекте, затрагивают практически все энергетические проекты в России, в которых участвуют западные компании.

В первую очередь, это касается проекта газопровода «Северный поток — 2», на реализацию которого очень рассчитывает Германия и её евросоюзные партнёры.

Напомним, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн уже высказались против новых антироссийских санкций, которые собираются вводить США. Керн и Габриэль в частности заявили, что с помощью новых антироссийских санкций США хотят продавать свой сжиженный природный газ странам Евросоюза.

Евробюрократы также не в восторге от новых антироссийских санкций, продвигаемых США. Так, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель готов инициировать ответные меры, если Вашингтон решится ввести новые санкции против России.

Профессор Стент предупреждает американские власти о том, что если они решат ввести новые санкции против России, Евросоюз вообще может пересмотреть весь свой антироссийский санкционный режим, который так старательно продавливала администрация Барака Обамы.

«Для Кремля это будет хорошей новостью», — пишет Стент.

Она также указывает, что готовность России принимать ответные меры на американские санкции, в частности сокращение численности персонала дипломатического представительства США в РФ до 455 сотрудников, может повлечь за собой новую серию санкций и антисанкций, что приведёт к ещё большей деградации российско-американских отношений.

Стент сетует, что единственной сферой, где России и США ещё будут действовать сообща, может остаться Сирия.