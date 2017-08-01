Москва, 1 августа, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Сегодня, 1 августа, на мировых площадках наблюдаются позитивные настроения, что вкупе с подъемом котировок нефти сформировало условия для возобновления роста российских индексов. ММВБ и РТС поднимаются в среднем на 1,5%, отступая от недавних минимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.

ИА REGNUM Евро-доллар

«Цены на нефть после утреннего роста перешли к коррекции и вернулись на исходные позиции. Сработал скорее технический фактор — игроки спасовали перед уровнем $53. Пробой этой отметки станет возможным, если 1 и 2 августа данные Американского института нефти и Управления энергетической информации укажут на дальнейшее сокращение запасов энергоносителей внушительными темпами», — пояснил эксперт.

От более глубокой коррекции Brent, по его мнению, «будет удерживать общее улучшение настроений в сырьевом сегменте на фоне недавних признаков развития процесса восстановления баланса на мировом рынке».

«Тем временем на валютном рынке основные пары демонстрируют малоактивную динамику, хотя при этом прослеживается тенденция к восстановлению доллара. В целом «американец» демонстрирует разнонаправленную динамику. Пара евро/доллар умеренно корректируется от 2,5-летних максимумов на уровне 1.1845, получая поддержку в лице психологической отметки 1.18», — привел цифры эксперт.

«Котировки не отреагировали на данные по ВВП еврозоны за второй квартал, которые совпали с прогнозом. А показатели деловой активности в Германии и еврозоне не дотянули до ожиданий и несколько ограничили потенциал дальнейшего роста валюты в краткосрочной перспективе», — отметил Диргин.

«Однако более широкая картина по-прежнему указывает на движение пары евродоллар в русле бычьего тренда, сломить который сможет только череда явно оптимистичных экономических данных из США и отступление ЕЦБ от намеков на ужесточение политики», — полагает эксперт.

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