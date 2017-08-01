Доллар США поставил рекорд к боливару на «черном рынке»

Каракас, , 08:40 — REGNUM Курс национальной валюты Венесуэлы боливара на «черном рынке» упал до исторических минимумов к доллару США: он составляет 11,2 тыс. боливаров, сообщает Life.

Официальный курс доллара США тем временем составляет чуть более 2,7 тыс. боливаров.

Доллар США подорожал к боливару на 8% на фоне выборов в национальное учредительное собрание, состоявшихся 30 июля. Результаты выборов не признала венесуэльская оппозиция, а США ввели санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро за «подрыв демократии».

Выборы в Учредительное собрание, созыв которого произошел по инициативе Николаса Мадуро для реформы Конституции и реорганизации государства, внутренняя правая оппозиция восприняла как попытку правительства укрепить диктатуру.

Соединенные Штаты, а также Колумбия, Мексика и Европейский союз заранее заявили, что не признают Конституционную ассамблею, в день выборов членов которой в протестах погибли в разных штатах Венесуэлы по меньшей мере 10 человек.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал ситуацию в Венесуэле «катастрофической», призвав власти «внять здравому смыслу» и начать работать с оппозицией для объединения граждан страны.