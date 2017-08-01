Москва, 1 августа, 2017, 10:33 — ИА Регнум. В России более счастливыми считают себя молодые люди (87% среди 18−24-летних) и люди с высоким достатком (94%), менее оптимистично оценивают свое состояние пожилые люди (78% среди 60-летних и старше) и малообеспеченные граждане (61%). Такие данные представил. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Виктор Васнецов. Старик нищий. 1874

В целом уровень счастья граждан РФ летом по отношению к весеннему периоду практически не изменился — 84% в июне-июле (в марте-апреле — 85%).

Счастливые люди среди знакомых и близких преобладают у 38% респондентов, а больше недовольных жизнью наблюдают 12%. Около половины опрошенных (47%) отмечают примерно равное количество тех и других в своем окружении.

Стоит отметить, что основным фактором счастливой жизни остается семья: 33% жителей России делают счастливым именно наличие семьи, еще 14% радуются жизни, поскольку у них есть дети.

Для 22% залогом счастья является хорошее самочувствие (свое и близких людей). Недовольство жизнью связано, прежде всего, с проблемами материального характера (10%).

Опрос проведен 29 июня — 1 июля 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, семья остается для людей крепким тылом: около трех четвертей респондентов (74% в 2009 г. и 78% в 2017 г.) ощущают ее поддержку в сложных ситуациях, однако части из них хотелось бы получать ее в больших объемах (12% в 2017 г.).

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