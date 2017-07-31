Вашингтон, 31 июля, 2017, 17:38 — ИА Регнум. После победы кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре 2016 года более 50% граждан США стали больше уделять внимания политике, согласно результатам социологического опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

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Исследование показало, что после президентских выборов 2016 года 52% американцев стали больше уделять внимание политике, 33% респондентов заявили, что их интерес к политике остался прежним, а 13% опрошенных сообщили об ослаблении интереса к политической жизни страны.

Почти 58% женщин, принимавших участие в опросе, стали больше уделять внимания политике после победы Трампа.

63% женщин-демократов и 54% женщин-республиканцев начали проявлять повышенный интерес к политической жизни страны, среди мужчин данный показатель составил 51% и 43% соответственно.

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Напомним, общенациональный социологический опрос Pew Research Center проводился с 27 июня по 9 июля, в нем приняли участие 2 тыс. 505 респондентов.