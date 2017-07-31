‍Трамп вдохновил Пола Маккартни на новую песню

Вашингтон, , 10:27 — REGNUM Одна из новых песен экс-битла Пола Маккартни будет посвящена американскому президенту Дональду Трампу, пишет The Liverpool Echo.

По словам британско-американского музыканта, «порой ситуация в мире становится безумной».

Напомним, в творчестве британской группы The Beatles, а также в работах ее музыкантов уже после распада группы, неоднократно звучали политические и социальные мотивы.

Например, в 1968 году была написана песня «Revolution» («Революция»), посвященная восстанию студентов 1968 года (Париж), войне во Вьетнаме и убийству Мартина Лютера Кинга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года Маккартни в эфире радиостанции ВВС рассказал, что после распада The Beatles был в депрессии и даже собирался окончательно оставить музыку.

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