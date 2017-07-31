Москва, 31 июля, 2017, 17:26 — ИА Регнум. В России (19−26 июля) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась на 0,2% и составила 801 тыс. 360 человек. Годом ранее этот показатель составлял 948 тыс. 254 человека, сообщили в Минтруда РФ.

Бен Шан. Безработные. 1938

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 48 регионах.

В 26 регионах отмечен рост численности безработных граждан.

Не изменилась численность безработных в 11 регионах.

По состоянию на 26 июля 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 млн единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в России число безработных снижается более четырех месяцев. С 15 марта 2017 года (923 тыс. 615 человек) и по настоящее время работу нашли 122 тыс. 255 безработных.

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