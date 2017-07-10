Число безработных за неделю снизилось в 74 регионах России

Москва, , 11:56 — REGNUM В России за неделю (с 28 июня по 5 июля) численность безработных граждан снизилась на 1,3% и составила 810 тыс. 070 человек. Годом ранее этот показатель составлял 964 тыс. 650 человек, сообщили в Минтруда РФ.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 74 регионах.

В девяти регионах отмечен рост численности безработных граждан.

Не изменилась численность безработных в двух регионах — Республике Карелия и Пермском крае.

По состоянию на 5 июля 2017 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 млн единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в мае 2017 уровень безработицы составил 5,2%. Самый низкий уровень безработицы отмечается в Центральном ФО, самый высокий — в Северо-Кавказском ФО. По данным Минэкономразвития РФ, рост уровня безработицы в мае связан с холодной погодой.

Напомним, в России число безработных снижается более трех месяцев. С 15 марта 2017 года (923 тыс. 615 человек) и по настоящее время работу нашли 113 тыс. 545 безработных.

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