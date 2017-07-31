Лондон, 31 июля, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Цены на черное золото на мировых биржах продолжают расти. Об этом, как передает RT, свидетельствуют данные торгов.

lalabell68 Нефтяная вышка

Так, сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE Futures в Лондоне выросли на 0,5% — до $52,78 за баррель.

Фьючерсы на черное золото марки WTI подорожали на 0,36% — до $49,89 за баррель.

Напомним, торги на мировых биржах по нефти 28 июля завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2%, до $50,45 за баррель, WTI — на 1,36%, до $49,71 за баррель.

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