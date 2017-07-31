Нефть поддерживает слабеющий доллар

Москва, , 08:21 — REGNUM За неделю баррель нефти Brent подорожал на 9,8%. Цена повышалась в течение недели на фоне сокращения запасов нефти и бензина в стране, а также общего ослабления американской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

28 июля курс доллара снизился по всему валютному рынку после публикации американской статистики. Предварительное значение индекса ВВП в США за II квартал 2017 года совпало с прогнозом и составило 2,6%. Несмотря на высокое значение индекса ВВП в США, ценовые составляющие вышли на низких уровнях.

Также было пересмотрено предыдущее значение в сторону снижения с 1,4% до 1,2%. К закрытию дня цена поднялась до $52,65.

Сегодня, 31 июля, нефть торгуется в небольшом минусе. Цена корректируется после пятничного ралли. Ожидается коррекция в район $51,80. Ниже нежелательно, иначе она затянется на несколько дней, давление усилится. Ближайшая цель нефти — $54,70.

Напомним, торги по нефти 28 июля завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,00%, до $50,45 за баррель, WTI — на 1,36%, до $49,71 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2017 года на СПбМТСБ повысилась на 2,58%, до $49,18 за баррель.

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