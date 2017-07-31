Москва, 31 июля, 2017, 08:21 — ИА Регнум. За неделю баррель нефти Brent подорожал на 9,8%. Цена повышалась в течение недели на фоне сокращения запасов нефти и бензина в стране, а также общего ослабления американской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Schmucki Нефть

28 июля курс доллара снизился по всему валютному рынку после публикации американской статистики. Предварительное значение индекса ВВП в США за II квартал 2017 года совпало с прогнозом и составило 2,6%. Несмотря на высокое значение индекса ВВП в США, ценовые составляющие вышли на низких уровнях.

Также было пересмотрено предыдущее значение в сторону снижения с 1,4% до 1,2%. К закрытию дня цена поднялась до $52,65.

Сегодня, 31 июля, нефть торгуется в небольшом минусе. Цена корректируется после пятничного ралли. Ожидается коррекция в район $51,80. Ниже нежелательно, иначе она затянется на несколько дней, давление усилится. Ближайшая цель нефти — $54,70.

Напомним, торги по нефти 28 июля завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,00%, до $50,45 за баррель, WTI — на 1,36%, до $49,71 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2017 года на СПбМТСБ повысилась на 2,58%, до $49,18 за баррель.

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