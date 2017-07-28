Нефть: покупателям нужно отдохнуть перед штурмом уровня $52

Москва, , 10:27 — REGNUM В четверг, 27 июля, торги по нефти завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,02%, до $51,49 за баррель, WTI — на 0,59%, до $49,04 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в сентябре 2017 года на СПбМТСБ повысилась на 0,92%, до $49,18 за баррель.

После незначительно коррекции до 50,48 котировки на нефть возобновили рост. К закрытию американских торгов баррель Brent подорожал до $51,61. Сейчас рынок находится в коррекционной фазе. Поддержку нефти оказывают последние данные по запасам нефтепродуктов в США и пройденная встреча мониторингового комитета ОПЕК+. На ней Саудовская Аравия пообещала сократить экспорт нефти, а Нигерия — добычу нефти.

Сегодня, 28 июля, за баррель Brent дают $51,33. На утренних торгах цена снизилась на 0,48%. Цена находится в коррекционной фазе, которая может затянуться до понедельника. Рост цен сдерживает укрепление американского доллара. После 24-часовой консолидации покупатели будут готовы к штурму уровня $52.

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