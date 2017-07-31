Астана, 1 августа, 2017, 01:02 — ИА Регнум. Из 15 групп профессий на официальном казахстанском сайте вакансий только 4 группы предполагают наличие высшего образования. При этом общее число вакансий — более 32 тысяч — позволяет предположить, что в выпускниках вузов рынок труда большой потребности не испытывает. О ситуации на рынке труда Казахстана и связанных с нею проблемах трудовой миграции пишет постоянный автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Александр Дейнека. У станка (фрагмент). 1931

Несмотря на то, что группы профессий, на обучение по которым государство выдает гранты, определяются резонно (больше всего технических специальностей, за ними следуют образовательные, далее, с большим отрывом, здравоохранение и слушатели подготовительных отделений вузов), проблемы существуют.

Согласно официальным данным, каждый год в Казахстане высшие учебные заведения выпускают порядка 110−120 тысяч человек, из которых в последующие полгода устраиваются на работу всего лишь около четверти. Из них по специальности устраивается четвертая или даже пятая часть. КПД системы высшего образования в этом случае оказывается 5%, а предложение выпускников вузов на рынке труда оказывается сильно превышающим спрос. Данная статистика перекликается с другими показателями, в частности данными о том, что в течение года работу меняет около 1 миллиона человек.

Подробности читайте в статье: Ждет ли рынок труда казахстанских выпускников вузов?

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