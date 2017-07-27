Рубцовск, Алтайский край, 27 июля, 2017, 07:12 — ИА Регнум. «Это же так просто! Гениально! Почему раньше никто до этого не додумался! Молодцы!», — так отреагировал один из членов жюри на смене «Энергия» ТИМ «Бирюса — 2017», ознакомившись с проектом, разработанным алтайской командой на международном форуме «Территория инициативной молодежи». За презентацию опытно-экспериментального образца, демонстрирующего возможность разморозки в зимнее время года вагонов с топливом с применением электромагнитной индукции ребятам вручили самой большой денежный грант на 300 тысяч рублей. Подробности сегодня, 27 июля, сообщила пресс-служба Алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании» (СГК).

СГК Команда молодежного актива Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании на международном форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса – 2017»

СГК Работа международного форума «Территория инициативной молодежи «Бирюса – 2017»

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Команду Алтайского филиала СГК представляли: Игорь Петров, Виталий Аверьянов, Ирина Белова, Владислав Кунц, Максим Коваленко, Евгений Годалев, Елена Липовая. Экспертом проекта выступил руководитель группы топливообеспечения Алтайского филиала СГК, кандидат технических наук Василий Тонких.

Говоря о сути проекта, один из его разработчиков — Виталий Аверьянов — напомнил, что сейчас для разморозки вагонов используют, так называемый, «тепляк».

"В этой установке вагоны с углем размораживают обогреватели, имеющие трубопроводы для подвода пара и отвода конденсата. Основной недостаток этого способа — длительность проведения работ, порой на это уходит до 6 часов, что приводит к существенным издержкам производства», — подчеркнул Виталий.

По его словам, особенно востребована установка электромагнитной индукции на тепловых электрический станциях, где тепляка или «бани» в принципе никогда не было. К таким объектам относится Южная тепловая станция Рубцовска. Чуть более года назад ЮТС стала частью Сибирской генерирующей компании.

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«Отсутствие установок по разморозке угля — проблема не только Южной тепловой станции Рубцовска. К сожалению, этот вопрос остро стоит и на других подобных предприятиях России. Для выгрузки смёрзшегося топлива привлекается физическая сила — работники с ручными ударными инструментами и техника — тракторы, экскаваторы, что не обеспечивает оперативности, повреждаются стенки вагона, в результате возможны перебои с поставкой топлива», — отметил представитель команды алтайских энергетиков Игорь Петров.

СГК Победители международного форума «Территория инициативной молодежи «Бирюса – 2017»

По его словам, установка, основанная на применении электромагнитной индукции, может найти широкое применение в России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

«Причем не только на участке топливоподачи ТЭЦ, но, скажем, на угольных терминалах международных портов, заводов по переработке сырья», — заявил Игорь Петров.

По словам его коллеги Владислава Кунца, изобретение произвело впечатление на жюри, состоящее из авторитетных специалистов в области энергетики, ему дали отличный старт в 300 тыс. руб. — это самая крупная сумма, которую можно получить на форуме за представленную работу.

«Конечно, нам всем было приятно, что проект получил такую высокую оценку, что мы достойно представили нашу компанию и Алтайский край», — отметил он.

Всего в смене «Энергия» ТИМ «Бирюса — 2017» приняло участие 800 молодых специалистов, ученых, магистрантов, аспирантов из России и зарубежья, чья сфера научных и творческих интересов связана с развитием энергетических проектов. Делегация сотрудников Сибирской генерирующей компании была одной из самых многочисленных — 116 человек. Было представлено 138 проектов, в том числе, 60 инновационно-технического направления.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Рубцовск, город с населением 140 тыс. человек и отопительным сезоном протяженностью от 200 до 220 дней в году, считается одним из самых проблемных городов на Алтае с точки зрения теплоснабжения.

Проект модернизации теплоснабжения, который с 2016 года реализует там Сибирская генерирующая компания, не имеет аналогов в России. В течение двух лет компания инвестирует около 2 млрд рублей в переоснащение Южной тепловой станции. Сюда входят установка новых котлов, топливоподачи, турбины и пульта управления. Помимо этого энергетики СГК проводят перекладку и строительство порядка 20 километров трубопроводов.