В России намерены создать Ассоциацию молодых энергетиков

Красноярск, , 10:17 — REGNUM Представители крупнейших энергетических компаний подписали меморандум о намерении создать Ассоциацию молодых энергетиков России. Ее цель состоит в объединении усилий и возможностей молодых специалистов энергетических компаний и профильных учебных заведений для формирования инициатив, направленных на защиту интересов энергетической отрасли. Об этом сегодня, 24 июля, сообщила пресс-служба Алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании».

Известно, что меморандум в рамках смены «Энергия» международного молодежного форума «Территория инициативной молодежи «Бирюса», которая проходит в Красноярском крае, подписали руководители дружин энергокомпаний «Газпром энергохолдинг», «ЕвроСибЭнерго» и «ИнтерРАО», «Красноярскнефтепродукт», «НК «Роснефть», «Россети», «Т Плюс», «Региональная тепловая компания», «Сибирская угольно-энергетическая компания», «Сибирская генерирующая компания», «Татэнерго». Помимо этого, свои подписи под документом поставили представители высших учебных заведений — Института нефти и газа СФУ, Казанского государственного энергетического университета. Планируется, что в будущем состав участников будет расширен.

«В рамках совместной деятельности участники ассоциации планируют решать задачи популяризации профессии, формирования и продвижения законодательных инициатив, защищать интересы молодых специалистов и содействовать развитию молодежного самоуправления на энергетических предприятиях. Ассоциация должна стать площадкой для обмена опытом молодых специалистов», — пояснили в СГК.

По словам энергетиков, идея создания единой площадки для молодых энергетиков страны появилась около года назад у Совета молодежи «Сибирской генерирующей компании» и была озвучена на форуме, собравшем представителей крупных энергохолдингов России.

«В форуме приняли участие представители разных компаний — генерирующих, электросетевых, нефтегазовых. Каждый хотел добавить свою проблематику в меморандум, на этой почве возникали споры и дискуссии. Но нам все-таки удалось найти компромисс. В итоги мы пришли к единому мнению, что нам, как молодым энергетикам нужно объединяться и сделать это необходимо в формате именно Ассоциации молодых энергетиков», — пояснил участник дружины СГК Витай Лушников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пилотной площадкой для реализации стратегии развития молодежи России до 2025 года Красноярский край был признан по итогам XI Красноярского экономического форума (КЭФ), на котором Федеральное агентство по делам молодежи и министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края подписали соглашение о сотрудничестве.

В соответствии с этим соглашением, стратегическое управление талантами, поддержка инициатив и профессиональных траекторий молодежи, развитие неформального образования и различные технологии будут разрабатываться на «Территории инициативной молодежи «Бирюса».

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