Москва, 25 июля, 2017, 04:07 — ИА Регнум. Законопроект о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР при определённом прочтении может подвести президента США Дональда Трампа под импичмент. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

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«Можно сказать, что этот проект закона — закон о новой Холодной войне или о втором её издании. Это не закон о санкциях, это антитрамповская вещь. Она состоит в том, что Трамп в ходе предвыборной кампании и даже в иннаугурационной речи заявил о том, что он выступает против смены режимов. Этот закон законодательно закрепляет право Америки на смену режима в России — вот, чего никогда не было», — отметил эксперт.

По мнению Владимира Васильева, главным объектом этих санкций станет сам Трамп, а при определённом прочтении указанный документ ещё и подводит его под импичмент.

Как сообщало ИА REGNUM, в конгрессе США была достигнута договоренность между представителями демократического меньшинства и республиканского большинства. Если документ будет принят, Дональду Трампу придётся отчитываться перед конгрессом обо всех планируемых действиях в отношении Ирана, России и КНДР, включая смягчение санкций или налаживание дипломатических отношений.