Омск, 24 июля, 2017, 14:53 — ИА Регнум. На днях депутаты Омского горсовета пятого созыва объявили о завершении весенней сессии и ушли на летние каникулы. После этих самых каникул в городском совете соберутся депутаты уже нового — шестого — созыва. Работа возобновится 18 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Депутатов нового созыва омичам предстоит выбрать 10 сентября 2017 года — в единый день голосования. Выдвижение кандидатов в депутаты муниципального парламенты, стартовавшее 11 июля, продлится до 31 июля. Избирательные объединения представляют списки кандидатов по единому и одномандатным избирательным округам в горизбирком. Кандидаты по одномандатным округам, выдвинутые избирательными объединениями либо в порядке самовыдвижения, представляют свои документы в окружные комиссии.

Между тем, по мнению омского политика и общественного деятеля Сергея Кондакова, явка на выборах депутатов горсовета будет «очень низкой».

«Явка будет очень низкая, учитывая уровень выборов. Ведь мы выбираем не депутатов Госдумы, не губернатора, не мэра. И, тем более, надо учитывать то, что народ у нас уже подустал от выборов. Ведь от выборов к выборам ничего не меняется. Я полагаю, явка достигнет 15%, максимум — 20%. Настроения в народе такие — не очень омичи горят желанием идти на эти выборы», — сказал Сергей Кондаков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его словам, основная борьба на этих выборах развернется между «Единой Россией» и КПРФ.

«Полагаю, что пятипроцентный барьер пройдёт ЛДПР. «Справедливая Россия» — под вопросом, под очень большим вопросом», — рассуждает эксперт.

«На мой взгляд, никаких неожиданностей на этих выборах не будет. Но, возможно, что КПРФ даже сможет укрепиться, учитывая последние тренды», — резюмировал Сергей Кондаков.

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Директор ООО «ГЭПИЦентр-2» Вадим Дрягин также считает, что явка не будет бить рекорды. Он отметил, что избиратель «вымывается из избирательной системы».

«Что касается явки, каждый год она планомерно снижается. Этот год исключением не станет. Избиратель просто вымывается из избирательной системы, отказываясь участвовать в этом «безобразии». Однако хотелось бы отметить, что, хоть снижение активности в этом году будет, но относительно темпов снижения за последние годы оно будет меньше, так как ряд мероприятий предпринимается «куратором» выборов в горсовет Андреем Голушко(депутат Государственной Думы седьмого созыва — прим. ИА REGNUM )», — сказал Вадим Дрягин в интервью ИА REGNUM.

«Единая Россия» на выборах в горсовет победит, но, возможно, с небольшим перевесом, за счёт одномандатников. Таким образом, у партии будет большинство в горсовете, потому что одномандатники выдвинуты достаточно сильные, грамотные и при ресурсах. А нынешний горсовет я считаю на редкость малокомпетентным. И депутаты сами в принципе это признают», — подытожил Вадим Дрягин.

Напомним, выборы в горсовет в Омске будут проходить по 20 одномандатным округам, на 471 избирательном участке. Кандидаты по одномандатному округу должны будут собрать 250 подписей, по избирательному объединению — 4,5 тыс. подписей. Четыре парламентские партии освобождаются от этих обязанностей. Для выдвижения партия должна будет охватить своими кандидатами не менее 10 региональных групп, которые сформируются в составе от 2 до 4 человек. На этих выборах могут участвовать не только политические партии, но и общественные объединения, которые в своем уставе указали возможность участия в избирательных кампаниях. Таких объединений, по данным облизбиркома, насчитывается порядка 500.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, выборы депутатов Омского городского совета пятого созыва состоялись 4 марта 2012 года. Впервые на выборах 2012 года была применена смешанная система голосования. 20 депутатов были выбраны по партийным спискам и 20 — по одномандатным округам. Как сообщили ИА REGNUM в муниципальном парламенте, в среднем один депутат-одномандатник пятого созыва представляет в городском совете интересы почти 45 тысяч горожан. Также стоит отметит, что впервые за время работы Омского городского совета его председателем была избрана женщина — Галина Горст.

По данным ЦИК РФ, явка на выборах в Омский городской совет в 2012 году составила более 50% (50.35% — по состоянию на 18:00 4 марта 2012 года).

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Добавим, депутатам горсовета нового созыва предстоит сделать важный для Омска выбор. Так как прямые выборы мэра Омска были отменены в 2015 году, имя нового градоначальника назовут депутаты горсовета. Планируется, что это произойдёт в ноябре 2017 года.

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С 2012 года Омском управлял Вячеслав Двораковский, он написал заявление об отставке по собственному желанию с 19 июля 2017 года. И. о. мэра стал первый заместитель градоначальника Сергей Фролов.