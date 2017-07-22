Киев, 22 июля, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Украинской власти необходимо готовиться к проведению силового подавления Донбасса, потому что Минские соглашения невыгодны для Украины, поскольку легализуют в ее политическом поле представителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 21 июля заявил депутат Верховной Рады Андрей Ильенко от националистической партии «Свобода».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский националист

"Минские соглашения — абсолютно неприемлемые и невыгодные для Украины. Это будет не десепаратизация, фактический контроль над этой территорией, а просто анклав, который мы не контролируем, который голосует на общеукраинских выборах и влияет на украинскую политику. Где местная власть нами будет признаваться, хотя это будут те же самые террористы, которые есть. Их вооруженные формирования будут объявлены «народной милицией». У них там будет амнистия. В результате мы получим новый виток войны с переносом ее на новые территории», — сказал член Всеукраинского объединения «Свобода».

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Ильенко опасается «имперских амбиций» руководства Российской Федерации, а также считает, что Москва пытается вернуть под свою юрисдикцию территорию нынешней Украины.

«Это война не за Донбасс, не за Крым, это война за Украину. Цель — полностью покорить Украину Москве», — подчеркнул националист.

По его словам, необходимо делать ставку на военный сценарий, аналогичный тому, что реализовала Хорватия против Сербской Краины, изгнав оттуда десятки тысяч нелояльного населения.

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«Кто нас вынуждает ставить этот вопрос прямо завтра? В Хорватии тоже годы шли перед тем, как был реализован сценарий», — резюмировал Ильенко.