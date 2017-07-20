Военный Донбасс: Перемирию конец, ВСУ считают потери

Киев, , 18:40 — REGNUM В Донбассе зафиксирована резкая активизация боевых действий. Наиболее интенсивные позиционные бои идут на Донецком и Мариупольском направлениях. Противоборствующие стороны применяют артиллерию калибра 122 мм, минометы, танки, БМП, БТР и весь спектр пехотного вооружения. Данную информацию 20 июля подтверждают представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикерМинистерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Так, замначальника управления НМ ДНР Басурин заявил, что 19 июля украинские войска 30 раз нарушили режим тишины, обстреливая позиции ДНР на всех основных участках фронта. В результате боев погиб один боец ДНР.

«На Донецком направлении противник применил три артиллерийских снаряда 122-мм калибра, 12 танковых снарядов, 45 мин 120-мм калибра и 25 мин 82-мм калибра по 11 населенным пунктам и прилегающим к ним районам. На Горловском и Мариупольском направлениях противник открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по шести населенным пунктам и прилегающим к ним районам», — сказал Басурин.

Он сообщил, что под обстрел ВСУ попали жилые кварталы Донецка и Докучаевска, трое мирных жителей получили ранения, зафиксированы прямые попадания в дома.

По его словам, командиры подразделений ВСУ продолжают практику сокрытия от вышестоящего командования преступлений и происшествий, происходящих на передовых позициях.

«При обстреле Донецка с позиций 34-го отдельного батальона 57 омпбр, расположенного в районе поселка Пески, расчет осуществил двойное заряжание миномета. В результате произошедшего взрыва тяжелые осколочные ранения получили четверо украинских военнослужащих. Стараясь скрыть произошедшее, командир 34 батальона 57 омпбр Оначишич доложил командованию о ранении своих подчиненных в результате обстрела, якобы осуществленного со стороны ВС ДНР», — добавил Басурин.

Он отметил, что разведка ДНР отмечает факты стягивания и распределения вдоль всей линии соприкосновения тяжелого вооружения ВСУ. «

Отмечено прибытие в пгт. Красная Гора (27 км от линии соприкосновения) восьми танков. В Красногоровку (3 км до линии соприкосновения) прибыли пять танков», — уточнил Басурин.

Также сегодня Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса ДНР в отношении командира 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковника Владимира Кокорева.

«17 июля текущего года с целью совершения террористического акта подполковник Кокорев отдал приказ военнослужащим возглавляемого им воинского формирования об артиллерийском обстреле поселка городского типа Старомихайловка. Вследствие обстрела погибла женщина 1963 г.р., а двое мужчин 1956 г.р. и 1964 г.р. получили множественные осколочные ранения», — говорится в сообщении Совмина ДНР.

В свою очередь представитель Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что за минувшие сутки киевские силовики пять раз нарушили режим тишины, выпустив по позициям ЛНР более 40 боеприпасов.

Он сообщил, что НМ ЛНР провела в подразделениях внезапную проверку систем оповещения, управления и связи, которая подтвердила их стабильную работу.

«Сегодня утром проведена внезапная проверка систем оповещения, управления и связи Народной милиции ЛНР. Системы работают стабильно. Личный состав подразделений с поставленными задачами справился», — рассказал Марочко.

По его словам, командование украинской отдельно-тактической группы (ОТГ) «Луганск» проведет дополнительную проверку подразделений, дислоцирующихся в зоне так называемой «АТО» из-за участившихся случаев хищения материальных средств.

«В связи с участившимися случаями хищения материальных средств военнослужащими ВСУ, находящимися в зоне так называемой «АТО», командирами ОТГ «Луганск» было принято решение о дополнительном проведении проверок в период с 20 по 24 июля в подразделениях 14-й бригады и также в 24-й бригаде», — сказал Марочко.

При этом он проинформировал, что в зоне «АТО» один солдат ВСУ самовольно покинул позицию, прихватив с собой автомат с боекомплектом и пять гранат.

«Вследствие низкого уровня воинской дисциплины в частях и подразделениях ВСУ продолжают отмечаться факты самовольного оставления части украинскими солдатами. Так, 18 июля военнослужащий минометной батареи 53-й бригады ВСУ старшина Шулятьев самовольно оставил передовую позицию в районе населенного пункта Мироновский. Всю ситуацию усугубляет еще тот факт, что, покидая позицию, контрактник взял с собой автомат АК-74 с боекомплектом и пять гранат», — добавил Марочко.

Представитель ЛНР отметил, что киевские силовики продолжают нести небоевые потери из-за пьянства и употребления наркотических средств.

«Так, в первом батальоне 14-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Петровка Станично-Луганского района один военнослужащий получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием. При доставке его в медчасть было установлено, что пострадавший находился под действием наркотических веществ. Кроме того, военнослужащий 20-го отдельного механизированного батальона 58-й бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по неосторожности взорвал гранату РГД-5. Солдат получил тяжелые ранения, но в лечебное учреждение доставлен не был», — рассказал Марочко.

В то же время уполномоченный представитель ЛНР на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Владислав Дейнего проинформировал ОБСЕ о готовности ЛНР развести силы и средства в районе Станицы Луганской 21 июля в 12.00.

«Мы сегодня снова уведомили СММ ОБСЕ о намерении провести разведение сил и средств на Станице Луганской 21 числа (июля) в 12 часов. Такой документ сегодня утром передан представителям ОБСЕ. Копию документа я направил в адрес господина Апакан (руководитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан) и попросил проинформировать о решении украинской стороны. Пока еще остается время, может быть, чуть позже такое уведомление будет, и разведение сил и средств они предложат провести 21 июля после 16.00 — это тоже технически возможно, и если такое поступит, я думаю, мы скорректируем свои планы для того, чтобы обеспечить синхронность этого процесса», — сказал Дейнего.

Также 20 июля Центр по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД ЛНР отметил, что полиция ЛНР активизировала проведение поквартирных обходов местных жителей из-за участившихся диверсий. Как отметили в Министерстве, активное проведение в течение последних двух недель поквартирных обходов вызвало обеспокоенность жителей Луганска, так как ранее подобные мероприятия в городе не практиковались. В связи с этим в МВД разъяснили мотивы данных обходов.

«На протяжении последних двух недель во время поквартирного обхода полицейские беседовали с горожанами, записывали новых жильцов или обновляли уже имеющиеся сведения, выявляли места проживания подозрительных граждан. Все это меры превентивного характера», — говорится в сообщении ЦВО.

Заместитель начальника УОБ МВД ЛНР — начальник отдела участковых инспекторов полиции капитан полиции Виталий Рада пояснил, что в качестве профилактики участковый минимум раз в полгода должен совершать поквартирный обход на вверенном ему участке.

«Дело в том, что поквартирный обход — это норма, которая при Украине практически не выполнялась. Естественно, что сейчас, когда мы начали осуществлять обходы, это показалось для горожан чем-то диким и непонятным. Во время обходов участковые получают информацию различного характера, принимают жалобы от жителей района и реагируют на них, проводят беседы профилактического характера», — подытожил Рада.

Кроме того, 20 июля пресс-центр украинского штаба «АТО» информирует, что в Донбассе в результате обстрелов погибли восемь украинских военных, 10 — ранены, еще один был взят в плен.

«За минувшие сутки, 19 июля 2017 года, четверо военнослужащих ВС Украины погибли: один защитник — от пули вражеского снайпера, трое — во время подрыва на минно-взрывном устройстве. Еще трое военнослужащих получили ранения», — сказано в сообщении.

В то же время 20 июля в результате активизации действий противника, в том числе массированного обстрела позиций ВС Украины, погибло четыре украинских военнослужащих, один попал в плен. Также получили ранения семеро военнослужащих.

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО» Лысенко уточнил, что на Мариупольском направлении после 4:00 утра войска ДНР «открыли мощный огонь из минометов, 122-мм ствольной артиллерии, танков и установки «Град-П» в районе Красногоровки». По его данным, на этом рубеже обороны войска ДНР совершили попытку прорыва украинских позиций. Во время боя погибло четыре украинских воина, пострадали жилые кварталы Красногоровки.

«В результате вражеского обстрела в Марьинке погиб один украинский военнослужащий. В Новотошковском группа украинских военных наткнулись на взрывное устройство, трое военнослужащих погибли, еще трое — получили ранения «, — добавил Лысенко.

По его словам, еще один украинский военнослужащий погиб при обстреле Новгородского, что на Донецком направлении.

«Всего по состоянию на 11:00 20 июля в районе проведения «АТО» произошло 14 вражеских обстрелов, в том числе восемь — из тяжелого вооружения», — рассказал Лысенко. При этом ВС ДНР обстреляли украинские позиции в Луганском — из БМП, в Авдеевке — из гранатометов, а в Песках — из минометов.

Лысенко отметил, что на Луганском направлении боевые действия велись вблизи Новозвановки и Станицы Луганской. На этих рубежах обороны ВС ЛНР шесть раз нарушили режим тишины.

Украинский волонтер Наталья Юсупова информирует, что в киевский Главный военный госпиталь поступили тяжелораненые солдаты ВСУ. Она призвала киевлян принести раненым воду, продукты, одежду и лекарства.

В то же время глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль уточнил, что за минувшие сутки в Донбассе погиб младший сержант 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ Сергей Гладкий.

Напомним, что накануне вечером возле Зайцево (Горловское направление, Донбасс) от серьезных осколочных ранений погиб 22-летний закарпатец Золтан Балаж.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) согласовали установление очередного режима тишины с 24 июня 2017 года.