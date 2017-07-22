Ташкент, 22 июля, 2017, 09:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 21 июля провел встречу с находящейся в республике с рабочим визитом делегацией Афганистана, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Mfa.uz Узбекско-афганские переговоры

В составе делегации — советник президента по вопросам национальной безопасности Мухаммад Ханиф Атмар, старший советник президента по вопросам инфраструктуры, кадровых ресурсов и технологий Мухаммад Хумаюн Каюми, специальный представитель президента по развитию сотрудничества со странами СНГ и Россией Мухаммад Шокир Коргар, другие официальные лица.

«В МИД стороны подробно обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, а также обменялись мнениями по международной и региональной проблематике», — говорится в сообщении.

В программе визита афганской делегации — проведение двусторонних встреч в ряде министерств, ведомств и ведущих предприятий Узбекистана для рассмотрения конкретных предложений по расширению сотрудничества.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сразу после вступления в должность президента страны, заявил о необходимостиукрепления всестороннего сотрудничества с Афганистаном.

В рамках саммита ШОС в Астане 8 июня 2017 года состоялась встреча президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани, в ходе которой они достигли ряда договоренностей.

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