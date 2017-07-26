Москва, 26 июля, 2017, 03:15 — ИА Регнум. Фильм «Лесные братья», размещенный на официальном интернет-ресурсе НАТО, — извращающий историческую правду, прославляющий убийц и террористов, — вызвал возмущение в России, в том числе и в официальных кругах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «Если сегодня Бандера — герой, а «лесные братья» — партизаны, спасавшие Балтику, то что будет завтра?». Это негодование понятно, но есть одна существенная деталь. Бандеру и «лесных братьев» подняли на щит не сегодня, а 25 лет назад. Пресечение подобной тенденции требует не заявлений, а ответов в виде конкретных действий. Каких — пишет в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Михаил Демурин.

НАТО

Прежде всего, необходимо систематизировать реальные архивные данные о деятельности «лесных братьев», собрать фактуру, подтверждающую документально, что речь идет не о «борцах за свободу», а о террористах, — убивавших, в том числе, и детей только за то, что те носили красные пионерские галстуки. Данную фактуру нужно предъявить публике ‑ и это предъявление должно быть резонансным. Как вариант — проводить (на ежегодной основе) на местах преступлений мероприятия в память о погибших. Если на панихиды по невинным жертвам террористов не согласятся православные церкви Латвии и Эстонии, а также Виленская и Литовская епархии РПЦ, то панихиды нужно проводить в России.

Далее: если в Эстонии с размахом проводится военная «игра», прославляющая террористов из диверсионной группы фашистского абвера, то почему бы России не дать на это ответ? Например, внеся идейную конкретику в учения отечественного спецназа, которые проходят вблизи мест обитания «нацистских недобитков».

И все это можно сделать. Но оно будет бессмысленно, если не сделать главного — перестать самим лить воду на мельницу идеологических противников. Не случайно условные сотрудники НКВД из натовского ролика так похожи на тех энкавэдэшников, которых долгое время демонстрировало российскому зрителю (и иногда продолжает демонстрировать) российское же телевидение.

Читайте подробности в статье: Нацисты в НАТО. Это враги, и их вновь придётся разбить

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