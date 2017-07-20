Берлин, 20 июля, 2017, 21:37 — ИА Регнум. Заявление Александра Захарченко о возможном образовании Малороссии ухудшит перспективы Минского процесса, считает германская Süddeutsche Zeitung.

Советский плакат «Донбасс — сердце России»

«Сложно сказать, сам ли придумал это Захарченко или его к этому подтолкнули из Москвы, — размышляет корреспондент издания Юлиан Ханс. — Но, наверное, это и не главное. Важно то, что из-за этого может забуксовать Минск, а ситуация на линии соприкосновения ВСУ и сепаратистов станет более напряженной. Это подтверждает и реакция Петра Порошенко, пообещавшего, что Киев вернет себе Донбасс и Крым, назвав Захарченко «не самостоятельной политической фигурой, а марионеткой Кремля».

Журналист указывает на «удивление, которое вызвало [заявление Захарченко] у руководителя соседней с дончанами Луганской республики Игоря Плотницкого, что свидетельствует скорее о спонтанном решении Донецка, чем о продуманной комбинации».

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«Как бы то ни было, — считает автор, — «проект Малороссия» становится грандиозной провокацией для украинцев. Ведь нынешняя территория Украины звалась долгое время именно так, пока национальное движение в XIX веке не добилось изменения названия на современное. Это и было первым шагом к созданию собственного государства, о чем имперское сознание россиян предпочитает не вспоминать».

«Самый лучший вариант — обойти молчанием идею Захарченко, чтобы не создавать ей пиар», — глубокомысленно изрекает в финале статьи Юлиан Ханс.