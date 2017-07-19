El Mundo: «Ополченцы вывернули Украину наизнанку, как носок»

Мадрид, , 14:34 — REGNUM «Загнанная в угол, находящаяся в тупике, из которого единственный выход — сдаться, юго-восточная мятежная часть Украины поразила всех, заявив о создании Малороссии», — пишет московский корреспондент испанской El Mundo Хавьер Колас.

Журналист не скрывает, что он поражен неожиданным поворотом событий: теперь, по его мнению, сепаратисты не собираются дальше играть роль сепаратистов, а претендуют на то, чтобы стать, наоборот, объединителями страны.

«Лидер прорусских повстанцев Александр Захарченко объявил, что образуемая из двух мятежных самопровозглашенных республик — ДНР и ЛНР — Малороссия примет Конституцию, допускающую прием в новое территориальное образование других областей Украины, — отмечает автор. — Вместо того, чтобы разорвать страну, ополченцы теперь решили ее, образно говоря, вывернуть наизнанку, как мы утром, одеваясь, выворачиваем носок. При этом никто не сомневается, что Малороссия будет продолжать смотреть в сторону Москвы. Хотя позиционирует себя в качестве правопреемника Украины».

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Корреспондент подчеркивает, что «по мнению руководства сепаратистов, киевское правительство превратило Украину в несостоятельное государство».

«Москва не комментировала заявления Захарченко, отреагировав лишь словами, что «идея должна быть проанализирована», хотя Леонид Калашников, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ сказал, что создание Малороссии является неизбежным. Президент Украины Петр Порошенко напомнил, что «руководство отделившихся территорий — марионетки Кремля», а сотрудник научного Центра Карнеги считает, что «цель заявления Захарченко — организовать в СМИ давление на Москву, без которой сепаратисты не смогли бы выжить».

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