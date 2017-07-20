Екатеринбург, 20 июля, 2017, 21:12 — ИА Регнум. Так, телефонный обзвон муниципалитетов показал, что в Невьянске, Пелыме, Верхней Салде, Первоуральске и в других муниципалитетах есть депутаты, еще не оказавшие поддержку ни одному из выдвинутых кандидатов. По оценке Общественной палаты, речь идет о десятках местных депутатов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Этап подачи документов кандидатами для регистрации на выборах губернатора Свердловской области завершается 26 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля на пресс-конференции в Великом Новгороде председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова заявила, что ни один из кандидатов партии «Яблоко» не может преодолеть муниципальный фильтр.

Необходимое число подписей в поддержку своего выдвижения не могут набрать кандидаты «Яблока» ни в Новгородской, ни в Свердловской, ни в Ярославской областях.

«Чинятся препятствия со стороны областных и краевых администраций», — отметила Эмилия Слабунова.

Однако Глава ЦИК Элла Памфилова отвергла претензии «Яблока», в том числе и по муниципальному фильтру.

Она назвала политически нечистоплотным и профессионально несостоятельным заявление партии «Яблоко» о «покрывательстве председателем Центризбиркома муниципального фильтра» на выборах.

«Я вообще не хотела реагировать на данное заявление партии. Слабых не бьют, а партия сейчас ослаблена, и там идут внутренние разборки… На мой взгляд, это заявление профессионально несостоятельное и политически нечистоплотное», — заявила Элла Памфилова на заседании ЦИК в среду, 19 июля.

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