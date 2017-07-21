Каир, 21 июля, 2017, 03:32 — ИА Регнум. Предполагаемые точки присутствия российских атомных технологий — Египет, Турция, Иран, Иордания, Саудовская Аравия. Что думают в этих странах о «Росатоме», обсуждает постоянный автор ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Египет

В Ближневосточный регион СССР пришел еще в далеком 1961 году, на строительство под Каиром исследовательского атомного реактора. В этой стране сейчас есть и другие реакторы, все они находятся под контролем МАГАТЭ. Египет, чья атомная программа среди всех арабских стран считается наиболее развитой, уже давно готовился к строительству АЭС. Знаковая победа «Росатома» в тендере на такое строительство была одержана не без препятствий.

В 2006 году на горизонте виднелись Китай и США, и только двумя годами позже прошли сведения об интересе РФ в грядущем тендере, который планировался в 2011 году, но произошедшая в Египте революция смешала карты. Через несколько лет МИД Египта официально и прямым текстом заявил, что выбор «Росатома», а не американского Westinghouse, продиктован политическими соображениями: «Египет выбирает страну, которая давно назвала врагов Египта своими врагами» (имеются в виду «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент продолжается работа над подписанием контракта. И вроде все согласовано, но информации о том, когда контракт будет подписан, нет.

О причине паузы и об отношениях России с другими странами в атомной сфере читайте здесь: АЭС: Россия на пути подписания контракта с Египтом

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