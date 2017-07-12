Борис Марцинкевич, , 18:16 — REGNUM Время от времени в наших СМИ появляются обрывки информации о том, как продвигаются наши «атомные дела» в странах Ближнего Востока. Но сведения, как водится, отрывочны, не системны и до конца уразуметь, что же там и как очень не просто. Давайте и мы попробуем сделать небольшой обзор происходящего, причем сделаем это в не совсем привычном стиле — попробуем поискать, что о Росатоме и его проектах пишут СМИ Египта, Турции, Ирана, Иордании, Саудовской Аравии — такова на сегодняшний день предполагаемая карта присутствия российских атомных технологий. Начнем с Египта — крупнейшей арабской страны мира, с которой в 60-е годы прошлого века у нас было прекрасное взаимопонимание и взаимодействие.

История атомного проекта Египта

Если кто-то думает, что наше появление в этом регионе началось со строительства в Иране АЭС «Бушер», то это не совсем так. Еще в 1961 году СССР помог Египту построить в Иншассе, что в 35 км от Каира, исследовательский атомный реактор электрической мощностью в 2 МВт. В 80-х годах он какое-то время простаивал, но потом был модернизирован и в 1990 году снова вступил в строй. За минувшие годы египтяне отнюдь не бездельничали, в Иншассе постепенно сложился целый атомный исследовательский центр. Еще один, более мощный — на 22 МВт — реактор там же построили аргентинцы, египтяне потихоньку учатся и изготавливают при его помощи различные изотопы для медицинских и сельскохозяйственных целей. Еще в Иншассе имеется канадская исследовательская лаборатория, так что говорить о том, что египтяне ничего не знают про атомный проект, как видите, не приходится.

Все реакторы на территории Египта находятся под жестким контролем МАГАТЭ, со стороны этой организации никаких серьезных поводов для беспокойства за все годы работы исследовательского центра не возникало. Считается, что среди всех арабских стран именно у Египта — самая развитая ядерная программа, да и к строительству АЭС эта страна начала готовиться достаточно давно.

Причина, как всегда уверяли египетские политики — не в желании создать ядерное оружие, Египет подписал ДНЯО — договор о нерапространении ядерного оружия — еще в 1968 году и намерен соблюдать все его положения. Причина — сугубо экономическая, ведь недра Египта исследованы весьма качественно и геологи уверенны, что собственных ресурсов нефти и газа стране хватит только до середины этого века. И район Эль-Дабаа рассматривался как будущая площадка под строительство АЭС еще в 80-е годы века прошлого, но после Чернобыльской аварии правительство Египта заморозило развитие своего атомного проекта. Но возвращение к нему было неизбежно еще и потому, что на территории Египта имеются, пусть и небольшие, но месторождения урана.

Тендер на строительство АЭС

То, что именно Росатом стал победителем международного тендера на строительство АЭС для Египта, было большим событием не столько для Египта, сколько для России. Ведь Египет — крупнейшее государство в регионе, переход в сферу нашего технологического влияния позволит начать путь к полному восстановлению и всех остальных отношений. Но дорога к победе в тендере не была шелковой. В 2006 году тогдашний министр иностранных дел Египта заявил, что его страна рассчитывает на помощь со строительством АЭС со стороны Китая. Мгновенно на месте событий оказались наши замечательные, наши любимые американские партнеры, провозгласившие, что они поддерживают развитие египетской ядерной программы и уверенны, что сотрудничество в атомной энергетике США и Египта будет развиваться семимильными шагами. И только в 2008 году появилась первая информация о том, что в участии в будущем тендере заинтересована и Россия. В марте президент Египта Хосни Мубарак прибыл с визитом в Москву, во время этого визита подписав с Владимиром Путиным Соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. С этого момента Росатом получил формальное право на участие в тендере, но события развивались неторопливо. В 2010 году египетские специалисты прибыли в Россию для прохождения курсов повышения квалификации, необходимой для введения в эксплуатацию и управлению работой АЭС. Именно в Россию, не в Китай и не в США. И именно эти египетские ядерщики, прошедшие у нас стажировку, стали организаторами того самого международного тендера — намек был очевиден.

Все ожидали, что тендер состоится в начале 2011 года, но возник небольшой антракт, вызванный сущим пустяком — цветной революцией в Египте. Некоторое время президентом Египта был господин Мурси, но ему было не до АЭС. После свержения Мубарака бедуинские племена захватили и разграбили площадку под Эль-Дабаа, пришлось искать взаимопонимание с детьми пустыни, но добиться этого удалось только после того, как к власти в стране пришел Абдель Фаттах ас-Сиси.

Вот только после этого события вокруг будущей АЭС приняли тот характер, который мы наблюдаем сейчас. В ноябре 2015 года было подписано межправительственное соглашение, причем тендер не проводился, поскольку ровно за год до этого, в ноябре 2014 года, Россия и Египет подписали рамочное соглашение о строительстве АЭС в составе 4-х блоков. В ноябре 14-го вокруг России сложилась несколько нервозная обстановка, если помните — как раз в это время господин Обама скупил всю изоленту в мире, чтобы нас изолировать и заодно порвать в клочья нашу экономику. Но ответом на его возмущение действиями Египта стало официальное заявление МИДа арабского государства. Текст его настолько изящен, что мы не можем отказать себе в удовольствии процитировать его еще раз:

«В прошлом году президент США Обама принимал в Белом Доме лидеров организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), бывшим руководителям которой почти день в день с вашингтонской встречей каирским судом был вынесен смертный приговор. А вот в России организация «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признана террористической и запрещена законом за много лет до выборов нового президента в Египте. Так что Египет выбирает не между экономическими предложениями Росамтома и Westinghouse; Египет по политическим соображениям выбирает страну, которая давно назвала врагов Египта своими врагами».

Но это все — предыстория, а сейчас продолжается работа над подписанием контракта о строительстве, причем окончание этого процесса постоянно затягивается. В наших СМИ найти причину не удается, а вот что пишут СМИ Египта.

Контракт на строительство АЭС — путешествие по властным комитетам и кабинетам

8 июня этого года были опубликованы ответы министра электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мохамед Шакер на вопросы корреспондента Elwatannews.com

«У нас есть 4 контракта с ГК «Росатом»: на проектирование и строительство станции (объемом 3500 страниц), поставку топлива, обращение с отработавшим ядерным топливом, техподдержку в период эксплуатации и техобслуживание в течение 10 лет. Эти контракты действительны 60 лет и могут быть продлены до 80 лет. Мы заинтересованы в том, чтобы после парафирования контрактов в декабре пакет контрактов на АЭС «Эль-Дабаа» был тщательно изучен. Все должно быть согласовано. Переговоры по 4-м контрактам завершены, они были парафированы. Разногласий между сторонами по вопросам проекта АЭС — нет. Затраты на проект АЭС «Эль-Дабаа» окупятся за счет продажи электроэнергии, которая является более дешевой и чистой по сравнению с другими источниками»

Затем 11 июня на страницах Dailynewsegypt.com

«Правительство Египта завершило переговоры с Россией по контрактам на эксплуатацию, обслуживание, техническую поддержку АЭС «Эль-Дабаа» и хранение ОЯТ. Контракты будут направлены президенту Абдул-Фаттаху Ас-Сиси, который определит дату их подписания. Контракты подразумевают предоставление Египту права хранить ОЯТ в течение всего срока эксплуатации АЭС, не исключая возможности его повторного использования при наличии соответствующей технологии. Также контрактами предусматривается поставка Россией в течение 60 лет ядерного топлива для АЭС «Эль-Дабаа». При условии расторжения контракта по инициативе РФ, Египет будет вправе получать ядерное топливо из других стран. Отмечено, что Россия будет поставлять ядерное топливо на АЭС «Эль-Дабаа» по ценам ниже мировых, которые зависят от различных факторов, включая стоимость производства. В состав координационного комитета по переговорам с Россией входят представители министерств электроэнергетики и возобновляемых источников энергии, обороны и военной промышленности, внутренних дел, нефти, финансов и экологии, а также ряда агентств и независимых органов».

Перечень членов координационного совета с египетской стороны впечатляет, не так ли? А с нашей стороны — только юристы Росатома, и можно только представлять-фантазировать, какой объем работы лег на их плечи.

«В части технической поддержки и обслуживания стороны договорились о прохождении египетскими специалистами обучения в России. Кроме того, российские эксперты будут присутствовать на АЭС «Эль-Дабаа» в течение 10 лет: следить за работой реакторов и предоставлять необходимую документацию и оборудование. По соглашению с Россией, 2 тысячи технических специалистов и инженеров из Египта пройдут курсы по эксплуатации и техническому обслуживанию АЭС. Комитет, возглавляемый министерством обороны и военной промышленности, согласует с Россией список местных компаний, которые будут участвовать в строительстве АЭС «Эль-Дабаа». В соответствии с законом о строительстве атомных электростанций, поставляемое из России оборудование не будет облагаться налоговыми пошлинами. Кроме того, стороны договорились начать реализацию соглашения о контроле за уровнем расходов уже в этом месяце».

Получается, что, вроде бы, все уже согласовано, остается всего лишь получить согласие президента Египта, но сообщений о дате подписания контрактов так и нет. В чем причина, обнаружить было непросто, но она нашлась.

8 июня Youm7.comопубликовала заявление еще одного египетского министра — охраны окружающей среды Халеда Фахми, цитируем:

«Компания, реализующая проект АЭС «Эль-Дабаа», проводит экологические исследования, которые являются необходимым условием для международного финансирования. Исследования проводятся в соответствии с параметрами, установленными министерством. В заявлении для прессы чиновник рассказал, что Министерством охраны окружающей среды и Управлением по АЭС для этих целей создан совместный комитет. Слушания по проекту уже проводились на заседании Комитета по энергетике и охране окружающей среды египетского парламента. Министр заверил, что результаты исследований будут рассмотрены в течение 60 дней после их предоставления».

Когда же к работе приступить упомянутый комитет? Судя по всему — после того, как получит полный текст парафированных контрактов, что, вероятнее всего, произошло 22 июня. Именно в этот день Mubasher.info официально сообщило, что:

«Министерство электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта завершило изучение контрактов по АЭС «Эль-Дабаа», стоимость которых составляет 30 млрд долларов».

Вот теперь, как нам кажется, более-менее понятно. Остается дождаться вердикта экологов, который, судя по всему, состоится до конца этого года. До этого времени, хочется верить, в Египте решат и еще одну организационно-бюрократическую проблему, которая, впрочем, характерна для любого государства, только-только вступающего в «атомный клуб».

Газета Dailynewsegypt.com 2 июля сообщила:

«Есть некоторые противоречия по поводу присутствия среди членов органа представителей Управления по АЭС Египта и Верховного совета по мирному использованию атомной энергии. Ранее замглавы Госсовета Ахмед Абуль Азм заявлял о том, что вопрос об издании закона «Об учреждении исполнительного органа по управлению АЭС» был поднят ввиду возникновения срочной необходимости в новом аппарате, который бы отслеживал контракты на строительство АЭС до их передачи в Управление по АЭС на правах владельца и оператора».

Это у нас в России есть Росатом, «наследник» министерства среднего машиностроения, есть Росэнергоатом, есть вся система законов и инструкций, а Египет должен создать систему управления атомной энергетикой, что называется, «с нуля».

Подготовка городов Египта к строительству АЭС

Почему мы так оптимистично настроены в том, что Египет не передумает в последний момент, не откажется от проекта создания АЭС российского дизайна? Уже хотя бы по тому, что в Египте, в котором остро стоит демографическая проблема, проблема перенаселенности городских агломераций и низкого уровня жизни в пустынных районах страны, понимают, какие перспективы получает район Эль-Дабаа.

28 июня Dostor.org напомнила об этом — коротко и по деловому:

«По проекту АЭС состоит из 4 энергоблоков мощностью 1'200 МВт каждый, которые, после завершения строительства к 2024 году, увеличат мощность египетской электросети на 4'800 МВт. Уже на первой стадии строительства и эксплуатации будут созданы тысячи рабочих мест и дополнительные возможности для обучения египетских специалистов в сфере атомной энергетики. В рамках плана развития района Эль-Дабаа, связанного с проектом АЭС, будет вестись строительство новой части города Эль-Дабаа — 1'500 бедуинских домов и 2'050 единиц жилья другого типа, общеобразовательных школ, больницы на 70 мест, спортплощадок и центров обслуживания населения. Развитие территории идет и в западном направлении — в районе Эль-Аламейн, где на площади 49 тыс. Га был построен новый район для 2 млн человек. В настоящее время в рамках плана по развитию северного побережья и повышению его привлекательности в регионе ведутся работы по созданию инфраструктуры и строительству 10'000 единиц социального жилья».

Египет намерен осваивать крайний север своей территории, при этом обеспечивая население растущих и новых городов высоквалифицированной работой. Отметим, что при реализации этих планов все, кто будет работать на нашей АЭС, станут последователями нашей научной, технической, конструкторской, инженерной школ. И такая «атомная дипломатия» делает для роста влияния и авторитета России намного больше, чем усилия наших уважаемых информационных агентств, дипломатов и политиков.

Египетские атомщики к сотрудничеству готовы

Ну, а настроения среди египетских атомщиков совершенно однозначны — они уже присоединяются к нашему атомному проекту, не дожидаясь, пока бюрократы закончат свои труды.

15 июня Dostor.org известила:

«Египетская академия научных исследований и технологий (ASRT) объявила об открытии приема заявок на участие в исследовательской программе, организуемой совместно с учеными Объединенного института ядерных исследований (Россия). Проекты предполагают проведение научных исследований на базе российских лабораторий по пяти направлениям: нейтронной физике и ее приложения, ядерной безопасности, реакции тяжелых ионов, тяжелых и сверхтяжелых ядер, физики высоких энергий. Цель программы — поддержка молодых ученых».

В Египте уже весьма внимательно присматриваются к новейшим достижениям нашего Росатома, с явными намерениями перестать присматриваться и найти способы присоединиться.

К примеру, 19 июня Almalnews.com разместила на своих страницах полный текст выступления Сергея Кириенко на выставке АТОМЭКСПО-2017, сопроводив его вот такими словами:

«Россия стала одной из ведущих стран в мире в области развития атомной энергетики. Россия стремится к постоянному развитию атомных технологий, которые вносят весомый вклад в процесс сокращения выбросов СО2 в атмосферу»

А неделю спустя, 26 июня, другое египетское издание — Bwabtk.com, подробно рассказало о начале в Екатеринбурге международной конференции FR17, обильно цитируя выступление на этом форуме нашего главного специалиста по проекту реактора со свинцовым теплоносителем. Характерен заголовок этой статьи — «Россия строит реакторы будущего». И, видимо, чтобы египтяне не расстраивались, что пока до реакторов на быстрых нейтронах их страна еще «не доросла».

28 июня Elwatannews.com в заметке, озаглавленной «Внутри российской АЭС: близнец АЭС Эль-Дабаа в стране снегов» рассказывает, что же будет построено в египетской пустыне:

«В феврале этого года состоялся запуск шестого блока Нововоронежской АЭС, впервые в мире построенного по технологиям поколения 3+. Строительство первых на Ближнем Востоке реакторов именно этого типа запланировано в районе Эль-Дабаа. 6-й энергоблок НВАЭС мощностью 1200 МВт представляет разработанное в России новое поколение атомных энергоблоков. Авария, произошедшая в 2011 году на АЭС Фукусима, была учтена в российских системах безопасности, которые применены на новых АЭС, отметил директор по эксплуатации Нововоронежской АЭС Игорь Гусев.

В первую очередь, ее уроки были учтены в технологиях строительства активной зоны реактора, которые позволяют защитить его от любой утечки радиации. Имеются активные и пассивные системы безопасности. Журналисты нашего издания провели встречу с замначальника Учебно-тренировочного пункта Нововоронежской АЭС Владимиром Лобановым, чтобы ознакомиться с критериями отбора учащихся и методами обучения.

Владимир Лобанов рассказал: «Учебный центр был открыт в 2016 году в целях подготовки кадров в странах, в которых Россия приступила к сооружению современных атомных реакторов, в том числе — поколения 3+. Обеспечивается полная имитация работы атомных реакторов, обучение ведется на оборудовании, которое установлено на АЭС. Практика предполагает знакомство с работой систем безопасности и аварийных систем»

Намек на то, что будущим египетским специалистам предстоят занятия в этом центре, достаточно очевиден. И даже на вопрос, откуда, собственно говоря, возьмутся эти будущие специалисты, Египет уже готовит вполне разумный ответ.

2 июля Youm7.com рассказывает о наборе абитуриентов в новый вуз страны:

«Управление образования провинции Матрух 2 июля начало набор студентов в Атомный институт Эль-Дабаа. Заявки будут приниматься в течение 15 дней. Согласно условиям приема, к отбору принимаются заявки жителей провинции, набравших 220 баллов, и абитуриентов из других регионов страны, имеющих 250 баллов.

По словам представителя Управления образования Самира Нили, для отбора студентов сформирован специальный комитет. Обучение будет длиться 5 лет. Для приема первых 75 абитуриентов, желающих в 2017/2018 учебном году начать обучение в Атомном институте — первом на Ближнем Востоке, специализирующемся на атомной энергетике, — создан специальный портал. Документы принимаются от граждан Египта, достигших 18-ти лет на октябрь 2017 года и имеющих основной документ о среднем образовании. Заявитель должен получить минимум 95% по математике, английскому, владеть компьютером. Желающие обучаться в учреждении обязаны пройти медицинское обследование, тест на личностные характеристики, способности к творческому мышлению и уровень интеллекта, а также успешно выдержать личное собеседование.

Атомный институт занимает территорию в 8,5 Га в западной части Эль-Дабаа. Стоимость создания учебного учреждения составила 70 млн египетских фунтов (более 4 млн долл.), из которых 43 млн (свыше 2 млн долл.) было потрачено на строительство, оставшаяся часть — на оборудование. Корпуса Атомного института рассчитаны на 375 студентов, которым будут доступны 10 лабораторий, 15 кафедр, 3 технических отделения. Предоставляется общежитие на 436 мест».

Недоработка нашего, российского, министерства образования видна, кстати, невооруженным глазом — в сообщении нет ни слова о том, что в новом вузе будет курс обучения русскому языку. Впрочем, если российско-египетский атомный проект будет успешно развиваться, есть надежда, что и в средних школах Египта, вслед за Сирией, появится второй иностранный язык, пусть для этого и придется сильно постараться. Это, конечно, пока не больше, чем шутка, но напомним, что в 50-е годы прошлого века до 70% новых научных статей в мире по темам, связанным с физикой, выходили на русском языке. Так что — как знать, как знать.

Выводы из этого обзора настроений египетских СМИ нам кажется достаточно очевидными: не смотря ни на какие бюрократические препоны и задержки, контракт на строительство АЭС в Эль-Дабаа будет подписан до конца этого года. Российский атомный проект становится все более международным, авторитет российской науки и технологии становится все более непререкаемым. Египет к теснейшему сотрудничеству не просто готов, а настроен весьма решительно, и на берегу Средиземного моря в недалеком будущем появится наш научный и технический форпост. Обидно вот только, что для того, чтобы узнать, каковы настроения в Египте, как готовятся жители этой страны к работе, к сотрудничеству с нашими атомщиками, приходится изучать не российскую, а египетскую прессу.