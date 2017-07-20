Киев, 20 июля, 2017, 10:34 — ИА Регнум. Журналист и телеведущий Николай Дроздов внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Пожилой мужчина был включен в раздел «Чистилище».

Maxim75 Николай Дроздов

Создатели сайта обвиняют телеведущего в нарушении государственной границы Украины и участии в «пропагандистских акциях».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в черный список сайта «Миротворец» регулярно включаются артисты, в основном, российские, которые выступали в Крыму.

Так, в базу данных украинского сайта уже попали артисты Юрий Антонов, Дмитрий Харатьян, Дима Билан, Юлия Самойлова, Григорий Лепс, Михаил Боярский, Мария Аронова, Михаил Полицеймако, МакSим, Андрей Ургант, отец Ивана Урганта, и многие другие.

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