Телеведущая «Дом-2» оказалась в базе данных «Миротворца»

Киев, , 14:01 — REGNUM В базу данных скандального сайта «Миротворец» попала 10 июля российская телеведущая Ольга Бузова.

Администраторы сайта вновь «уличили» очередного «нарушителя украинских законов». Так, Ольге Бузовой вменяется «незаконная гастрольная деятельность» в российском Крыму и «сознательное нарушение государственной границы Украины».

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Ольга Бузова получила известность благодаря реалити-шоу «Дом-2», в котором она сначала была участницей, а позже стала его ведущей. Помимо этого Бузова ведет собственное ток-шоу на радио, была ведущей конкурса красоты, а также принимала участие в съемках различных телепрограмм.

Напомним, в черный список сайта «Миротворец» регулярно включаются артисты, в основном, российские, которые выступали в Крыму. Так, в базу данных скандального сайта попали российские артисты МакSим, Мария Аронова, Михаил Полицеймако, телеведущий Андрей Ургант, отец Ивана Урганта, и многие другие.

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