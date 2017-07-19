Москва, 20 июля, 2017, 00:19 — ИА Регнум. Федеральная служба государственной статистики зафиксировала значительное превышение показателя смертности над рождаемостью в России с начала 2017 года. Соответствующие данные 19 июля обнародовала пресс-служба Росстата.

Как сообщается, за период с января по май 2017 года в России скончалась 791 тысяча человек. За эти же пять месяцев в стране появились на свет 679,2 тысячи младенцев.

Таким образом, естественная убыль населения составила 111,8 тысячи человек, тогда как за аналогичный период 2016 года этот показатель составлял почти втрое меньше — 41,6 тысячи человек.

Число умерших за январь-май 2017 года в среднем по стране превысило число родившихся в 1,2 раза. При этом в 28 регионах смертность превысила рождаемость в полтора-два раза. Естественный прирост был зафиксирован только в 21 регионе, хотя годом ранее он наблюдался в 33 регионах.

Всего, по данным Росстата, по состоянию на 1 июня 2017 года численность населения России составила 146,8 млн человек, что на 31,1 тысячи человек (то естьна 0,02%) ниже, чем в начале года.

Сообщается также, что большую часть потерь населения в результате естественной убыли компенсировал приток мигрантов в страны. Согласно приведённым данным, число иностранцев, находящихся на территории России, за пять месяцев выросло на 80,7 тысяч человек.

Читайте также: Перепись населения в РФ пройдет в октябре 2020 года