Москва, 19 июля, 2017, 22:31 — ИА Регнум. Россия рассматривает возможность поставок Сербии зенитно-ракетных систем С-300. Об этом 19 июля сообщил глава российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, передаёт агентство «Танюг».

Минобороны России ЗРС С-300

«Сербские партнёры выражают заинтересованность в поставках дивизионов ЗРС С-300. Это то, что в настоящее время обсуждается», — сказал Шугаев журналистам во время авиационно-космического салона МАКС-2017.

Он также сообщил, что до конца 2017 года российская сторона планирует завершить поставки Сербии истребителей МиГ-29.

Как передавало ИА REGNUM, в конце 2016 года Россия приняла решение о безвозмездной передаче Сербии вооружения на общую сумму 600 млн долларов в рамках военно-технической помощи. Речь идёт о шести истребителях МиГ-29, 30 танках Т-72 и 30 бронемашинах БРДМ-2.

Кроме этого, Белград проявляет интерес к закупке комплексов С-300 — оборонительной системы земля-воздух, которая способна поражать баллистические ракеты малой и средней дальности, крылатые ракеты, а также боевую авиацию.

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