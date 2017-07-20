Чикаго, США, 21 июля, 2017, 02:16 — ИА Регнум. По словам ведущего аналитика Amarkets Артема Деева, на цену автомобиля эта опция не повлияет. Однако при всех плюсах доступной видеосвязи возникает вопрос, нужно ли использовать ее в движении, когда можно просто говорить по громкой связи по телефону (к тому же тоже оснащенному видеосвязью). Поэтому Skype не будет лишним — но и не создаст дополнительного спроса.

Bmwgroup.com BMW Innovation Days 2017

В основе BMW iDrive лежит отдельная от телефона сим-карта, и интеграция в нее Skype может стать удобной и полезной функцией. Другое дело, что скорость мобильного интернета на большинстве дорог России далека от идеала, «поэтому воспользоваться этой и многими другими замечательными мобильными возможностями получится не у всех и не везде», — говорит Андрей Барсуков, заместитель генерального директора «Русского АвтоМотоКлуба».

Не стоит, впрочем, и забывать о конкуренции на рынке мессенджеров. Дмитрий Рыбальченко (Autosport.ru) указывая на то, что Skype не успевает за конкурентами, предпринимает попытку через интеграцию с известнейшим брендом BMW удержать старых пользователей и привлечь новых. «Данное новшество выгодно скорее Майкрософт и Skype, нежели BMW».

Мнения и доводы других экспертов читайте в обзоре: Skype в новом поколении BMW 5: нужно ли это водителям?

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