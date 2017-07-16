Виталий Архиреев, , 14:53 — REGNUM

В минувший четверг, на ежегодном мероприятии BMW Innovations Days в Чикаго, представители бренда объявили, что расширят коммуникационную составляющую мультимедийного центра своих авто, включив Skype для бизнеса, сделав встречи в Skype доступными в автомобиле. Этот функционал будет интегрирован в систему BMW iDrive.

Еще в 2016 году Microsoft и BMW объявили о партнерстве для создания платформы под названием Open Mobility, которая включает в себя BMW Connected, персонализированный мобильник BMW, оснащенный облачным сервисом Microsoft Azure. BMW и Microsoft сделали еще один шаг, чтобы помочь своим водителям быть еще более мобильными в автомобиле.

После запуска новой серии BMW 5 в декабре 2016 года BMW стал одним из первых автопроизводителей, которые предлагают услуги связи и совместной работы Office 365 через Microsoft Exchange для водителей, которые уже пользуются Office 365 на работе и хотят пользоваться сервисом в своем автомобиле.

Что касается анонсированной установки Скайп в автомобили бренда, то услуги сначала будут предлагаться в Германии, Франции и Великобритании, а в ближайшее время появятся и на других рынках. Не станет исключением и Россия.

О сроках появления новой функции в российском представительстве не сообщают, но ИА REGNUM решило поинтересоваться о перспективах таких опций на рынке России у экспертов сферы IT, автомобильного ритейла и аналитиков.

Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets:

«На цену автомобиля это никак не повлияет, уже сейчас автомобили БМВ оснащены множеством функций домашнего офиса, в том числе выхода в Интернет, чтения новостей, дистанционного определения местонахождения автомобиля, так что Скайп никого не удивит. С одной стороны, удобная видеосвязь — это преимущество, с другой, все это можно делать с мобильного телефона, и вряд ли кто-то будет делать это в движении, когда действительно проще поговорить по громкой связи. Автомобили оснащены множеством электроники, и далеко не все ее функции используются. Что касается продаваемых в Росси БМВ, то им не помешало бы сначала доработать функцию голосового набора, потому что русскую речь машина не понимает до конца. Иными словами, скайп не помешает, но при этом никак не скажется на спросе на автомобиль».

Андрей Барсуков, заместитель генерального директора Русский АвтоМотоКлуб (РАМК):

«В свое время многие водители с большой радостью восприняли появившийся функционал hands free через bluetooth, позволяющий общаться по телефону не держа его в руках. На мой взгляд, прямая интеграция Skype в мультимедиа-комплекс на отдельной от телефона SIM-карте (лежащей в основе BMW iDrive) будет достаточно удобной и полезной. Хотя при этом стоит предусмотреть ограничение не позволяющее осуществлять именно видеозвонки при движении, ведь отвлекаясь на их просмотр у водителя теряется контроль за дорожной ситуацией.

Но давайте при этом не будем забывать о том, что более чем на половине территории России скорость мобильного интернета пока оставляет желать лучшего, поэтому воспользоваться этой и многими другими замечательными мобильными возможностями получится не у всех и не везде…».

Если в появлении версий BMW 5 на нашем рынке и о том, что это никак не должно повлиять на стоимость авто сомнений у экспертов нет, то о нужности самого Скайпа в автомобилях во мнениях есть разница.

Сергей Вислов, менеджер по развитию бизнеса Meta System:

«Сейчас вполне логично, что продолжая следовать потребностям рынка, автопроизводители будут оборудовать автомобили модулями, позволяющими пользоваться столь быстро набирающими популярность мессенджерами: Skype, Whatsapp, Viber, Telegram. Параллельно все больше машин на рынке становятся «подключенными», то есть сами по себе являются некоторым подобием смартфона, постоянно имеющего выход в сеть Интернет, а значит, подобно смартфонам, автомобили будут снабжаться различными приложениями, соответствующими потребностями водителей.

Естественно все это повышает привлекательность компаний и их продукции, которые первыми отреагировали и внедрили инновацию. Конечно же, рано или поздно это дойдет и до автомобилей, продаваемых на рынке РФ. Со временем, подобно системам «свободные руки», эта опция станет массовой и доступной всем».

Дмитрий Рыбальченко, Autospot.ru:

«Данное новшество выгодно скорее Майкрософт и Скайп в частности, нежели БМВ. Скайп испытывает огромную конкуренцию с множеством современных месенджеров и откровенно за ними не успевает. Интеграция с БМВ — очередная попытка напомнить о Скайп и привлечь новых пользователей, удержав старых. К слову, Скайп не так давно обновил свою десктопную и мобильную версию, что, впрочем, не очень им помогло.

Для БМВ это малозатратная и мало решающая опция, но так или иначе, это pr-повод и приятная «плюшка» для автовладельцев. Хотя, я лично не понимаю, зачем это нужно, если там итак есть все возможности для интеграции с мобильным телефоном пользователя, независимо от платформы, а значит, возможность общаться через любое приложение. Для пользователя данная функция — приятная мелочь, но на принятие решения о покупке авто обновление никак не будет влиять, равно как и не будет служить ядром рекламных кампаний бренда».

Алексей Банников, Фотосклад.ру:

«Будет ли конкурентным приемуществом использования Скайп для бизнеса? Думаю, нет. Разработки новых приложений происходят каждый день и Скайп — уже не самое удобное средство связи. Конкуренция велика, все меньше пользователей предпочитают Скайп, функционально более простых приложений больше. В релизе говорится о том, что данный функционал сделает комфортный коммуникации за рулем, но, стоит ли затрагивать тему того, что дорога — место, где необходимо быть максимально сконцентрированным, создавать конференции или скайп-колл в автомобиле — удобно, но нужно ли оно потребителю? Еще один важный момент — как будет происходить связь по скайпу, если, например, водитель будет находиться в зоне без сети. Стоит рассматривать эту систему и как альтернативу Apple CarPlay».

Резюмируя, отметим, что подобные новшества, а особенно теряющий популярность Скайп, это попытка добавить технологичности в продукт, которая никак не влияет на стоимость и играет не очень решающую роль в продвижении на рынке. Подобные акции — решение позволяющее удерживать внимание к продукции бренда, но не более.

«Microsoft и BMW решили установить в автомобили Skype for Businnes»