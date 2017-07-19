Краснодар, 19 июля, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Скандал, разразившийся вокруг свадьбы дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой исчерпан. Озвучена реальная стоимость торжества, которая сильно отличается от предполагаемой и муссируемой в СМИ суммы в $2 млн. Она не превысила 4,5 млн рублей. К такому выводу пришел совет судей Краснодарского края, изучив материалы (договоры и платёжные документы), предоставленные владельцем ресторана, в котором прошло торжество, пишет «Российская газета» 19 июля. Также подтвердилось, что свадьбу оплатил бывший муж судьи и отец Софии Хахалевой Роберт.

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«Организаторы мероприятия пояснили, что расходы на свадебное торжество, включая аренду зала и банкет, составили менее 4 млн руб., более точная цифра будет указана в отчёте комиссии чуть позже»,— сообщил председатель совета судей Владимир Кисляк.

Проверит комиссия и информацию о наличии у судьи якобы поддельного диплома. Соответствующий запрос направлен в Тбилисский государственный университет, где Елена Хахалева училась на юридическом факультете.

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Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг бракосочетания и последующего торжества дочери председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой разразился в середине июля — больше месяца спустя самого мероприятия. Видео с праздника в соцсети выложил столичный адвокат Сергей Жорин, назвав роскошную свадьбу, на которой присутствовали артисты Николай Басков, Сосо Павшиашвили, Валерий Меладзе и Иосиф Кобзон, «пиром во время чумы».

Сама Халилова считает, что это своеобразное давление на нее как судью за то, что она «не поддалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение».

Ситуация дошла и до Кремля. Проверку намерен организовать и ОНФ.