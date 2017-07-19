Сколько на самом деле стоят «золотые» свадьбы? Откровения Ксения Собчак

Москва, , 08:27 — REGNUM Свадьба дочери председателя административной коллегии Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой на самом деле обошлась в 500 тыс. долларов, а не 2 мл долларов, как некоторые насчитали. Об этом на своей странице в Instagram написала телеведущая Ксения Собчак, комментируя вызвавшую широкий общественный резонанс роскошную свадьбу в Краснодаре.

«Первый признак, что люди в стране привыкли к посткризисным, новым экономическим реалиям жизни — стали много праздновать и гулять! Общему тренду поддалась и судья Хахалева, к которой «чисто по дружбе» за 100 тысяч евро приехали Николай Басков и за 80 тысяч Валерий Меладзе, еще за 45 тыс. евро Вера Брежнева и за где-то 20 тысяч Сосо Павлиашвили — это же открытая информация, в любом агентстве», — делится Собчак.

Торжество, которое, по подсчётам светской львицы, «по реальным ценам уложилось в 500 тысяч долларов, Собчак охарактеризовала как «скромно посидели».

«Но для судьи неплохо. Без размаха какого-нибудь Захарченко, конечно», — добавила Собчак.

Собчак не понимает, зачем было врать про то, что артисты «приехали по дружбе»: «И если это правда деньги бывшего мужа, а не «на судимостях» заработанные, зачем врать про бесплатные выступления?» — возмущается телеведущая.

Как сообщало ИА REGNUM, свадьба, которую окрестили «свадьбой века», была сыграна больше месяца назад в самом престижном в Краснодаре зале Galich-Hal. В сети информация о торжестве появилась совсем недавно — обнародовал этот «пир во время чумы», выложив видео на своей странице в Instagram, столичный адвокат Сергей Жорин.

Разгорелся скандал, который дошёл до Кремля. Между тем, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реакция на «подобные проявления» не является прерогативой Кремля. Проверить информацию о доходах судьи намерено региональное отделение ОНФ. Также финансовую проверку скандальной свадьбы собирается провести и судейский совет Краснодарского края.

По заявлениям самих артистов, выступавших на торжествах в честь бракосочетания дочери Елены Хахалевой, на свадьбе они пели бесплатно и присутствовали там в качестве приятелей отца невесты. Как пояснила сама судья, деньги на организацию свадьбы дал её бывший супруг, который является крупным бизнесменом и в состоянии оплатить свадьбу дочери.

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