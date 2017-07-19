Омск, 19 июля, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Омичи активно обсуждают информацию о том, что Вячеслав Двораковский, руководивший Омском с 2012 года, подал в отставку по собственному желанию, не дождавшись ноября, когда депутаты горсовета должны были принять решение, кто станет новым градоначальником.

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«Я полагаю, что решение мэра Омска об отставке не было добровольным. Скорее всего, это решение приняла «Единая Россия», — высказал свою версию произошедшего в беседе с корреспондентом ИА REGNUM омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков.

По его словам, в Омске началась избирательная кампания по выборам в горсовет, а мэр является «якорем» «Единой России».

«Непопулярный в народе мэр, часто вызывал негодование у горожан. И чтобы не испортить результаты выборов в горсовет, «ЕР» приняла решение порекомендовать Двораковскому самоустраниться, что он, собственно, и сделал», — рассуждает эксперт.

Он предположил, что после отставки с поста мэра Двораковский «уйдёт в какую-либо частную структуру».

«Он отличный инженер-строитель, профессионал. Он себя найдёт в сфере строительства. Как инженер он, можно сказать, человек выдающийся, а как мэр — никакой», — подытожил Сергей Кондаков.

Политолог Инна Ветренко также считает, что решение об отставке Двораковский принял не сам.

«Мне кажется, это не его добровольное решение, а в большей степени решение «сверху», поскольку скандал, связанный с миллионными премиями Двораковского вышел на федеральный уровень, и оставлять такого мэра до ноября, ещё и при таком неэффективном управлении, не было никакого смысла. Я думаю, что это решение было принято на федеральном уровне», — отметила Инна Ветренко в интервью ИА REGNUM.

По её словам, то, что исполняющим обязанности мэра стал Сергей Фролов, «вполне логично».

«Он эффективный управленец, думаю, что он с этой задачей справится», — считает политолог.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Вячеслав Двораковский выиграл досрочные выборы мэра Омска в 2012 году. При явке чуть более 16% он набрал 49,35%. В 2015 году всенародные выборы мэра Омска были отменены. Срок полномочий Двораковского на этом посту должен был завершиться в июле 2017 года. Однако весной текущего года первая попытка выбрать мэра по новой системе не увенчалась успехом. 19 апреля горсовет принял постановление о признании назначенных на эту дату выборов несостоявшимися. Оба допущенных до выборов кандидата — министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов и предприниматель Андрей Ерошевич — сняли свои кандидатуры.

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Очередная попытка выборов мэра «по-новому» была запланирована на ноябрь. И до этого времени Омском должен был руководить Двораковский.

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Напомним, что касается скандала с миллионными премиями мэра Омска, он разразился совсем недавно. В июле 2017 года стало известно, что Двораковский на протяжении нескольких лет получал огромные премии, которые ему выписывали его заместители. Премии, сопоставимые с зарплатами, также получали заместители мэра и директора департаментов.

По информации прокуратуры, в 2016 году градоначальнику выписали премию в размере 1,9 млн рублей, при этом общий доход за год составил более 5 млн рублей. С начала 2017 года мэра успели премировать на миллион рублей. Общая сумма дохода за истекший период — 1,9 млн рублей. В целом с 2014 года размер таких премий мэра составил около 7 млн рублей.

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При этом в мэрии Омска в этой информации «ничего такого» не увидели. Выплата денежного вознаграждения, в том числе премий всех работников администрации города, включая мэра, осуществлялась в строгом соответствии с решением Омского городского совета. Более того, «указанная практика премирования непосредственно руководителя города существует в муниципалитете более 10 лет и ни разу до этого не вызывала вопросов у контрольно-надзорных органов».

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