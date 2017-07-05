«Сверхпремии» мэра Омска «ни разу до этого не вызывали вопросов»

Омск, , 13:54 — REGNUM Выплата денежного вознаграждения, в том числе премий всех работников администрации города Омска, включая мэра, осуществляется в строгом соответствии с решением Омского городского совета. Об этом ИА REGNUM сегодня, 5 июля, сообщили в мэрии Омска в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что огромные премии руководству города начислялись из средств дефицитного бюджета без необходимых на то оснований.

«Указанная практика премирования непосредственно руководителя города существует в муниципалитете более 10 лет и ни разу до этого не вызывала вопросов у контрольно-надзорных органов. Более того, известно, что такая практика существует не только в органах местного самоуправления, но и на региональном, и на федеральном уровне. Подтверждающие документы администрация Омска готова предоставить депутатам Омского городского совета при рассмотрении обращения прокуратуры. Добавим, что сведения о доходах мэра города Омска в соответствии с законодательством ежегодно публикуются», — сказали в мэрии.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омске сегодня, 5 июля, большой общественный резонанс вызвала информация об огромных премиях мэра Вячеслава Двораковского. Местные СМИ остроумно окрестили эти выплаты «сверхпремиями».

Напомним, скандальные сведения обнародовали омские журналисты. В частности, как сообщают «Коммерческие вести», прокурорская проверка показала, что огромные, сравнимые с зарплатой, премии руководству города начислялись из средств дефицитного бюджета с отсутствием на то оснований. На протяжении нескольких лет мэр Омска Вячеслав Двораковский получал премии, которые ему выписывали его заместители. Например, в 2016 году градоначальнику выписали премию в размере 1,9 млн рублей. А его общий доход за этот период превысил 5 млн рублей. А за истекший период 2017 года мэра успели «премировать» почти на миллион рублей при общей сумме дохода в размере 1,9 млн руб. Всего с 2014 года размер таких премий составил порядка 7 млн рублей.

По итогам прокурорской проверки, факт которой ИА REGNUM подтвердили в ведомстве, было внесено два представления — мэру и в горсовет.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте горадминистрации, за 2016 год глава города Вячеслав Двораковский заработал 5 766 662,48 рубля. Губернатор области за прошлый год заработал 5,9 млн рублей.

Для сравнения: средняя зарплата в регионе за январь — апрель 2017 года, по данным статистиков, составляла 28 111,4 рубля в месяц.

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В декабре 2016 года параметры бюджета Омска на 2017 год были утверждены в следующих размерах: доходы — 13,6 млрд рублей, расходы —14,3 млрд рублей.

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