Симферополь, 18 июля, 2017, 10:35 — ИА Регнум. "Киев предпринял попытку организовать новую блокаду полуострова, на этот раз туристическую, — рассказал Смирнов. — Наши источники из числа служащих госпогранслужбы Украины сообщают о том, что получили от киевского руководства команду создавать искусственные препятствия».

Pixabay.com Попытка блокады

Смирнов отмечает, что власти Украины, вероятно, не хотят дать возможность гражданам страны узнать реальную обстановку на полуострове, где происходят позитивные изменения.

«Мы рады видеть украинских туристов в Крыму», — отметил глава регионального межнационального комитета Крыма.

17 июля пограничное управление ФСБ России по Республике Крым сообщило, что пограничники Украины без объяснения причин создают препятствия для въезда граждан своей страны на территорию российского Крыма.

Отмечалось, что в минувшие выходные (15 и 16 июля) на международном пункте пропуска «Чонгар» автомобилистам со стороны Украины приходилось ждать по 13 часов, чтобы пройти процедуру досмотра на украинской территории.

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