Украинцы вынуждены по 13 часов ждать в очереди, чтобы попасть в Крым

Симферополь, , 23:02 — REGNUM Украинские пограничники без объяснения причин создают препятствия для въезда граждан своей страны на территорию российского Крыма. Об этом сегодня, 17 июля, сообщает пограничное управление ФСБ России по Республике Крым.

Сообщается, что в минувшие выходные (15 и 16 июля) на международном пункте пропуска «Чонгар» автомобилистам со стороны Украины приходилось ждать по 13 часов, чтобы пройти процедуру досмотра на украинской территории.

При этом российские пограничники работают в штатном режиме, и перед российскими пунктами досмотра никаких очередей нет.

Украинцы вынуждены проводить в машинах по 10−13 часов, ожидая своей очереди на досмотр. Каких-либо объяснений украинские пограничники не предоставляют.

По данным пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, за минувшие выходные границу Украины с Крымом в трех существующих пунктах пропуска («Армянск», «Перекоп» и «Чонгар») пересекли почти 24 тысячи человек.