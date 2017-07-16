Киев, 16 июля, 2017, 21:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не планирует баллотироваться в президенты страны. Об этом заявил сам глава украинского правительства в эфире программы «Гордон» на телеканале «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Гройсман

«Я уже говорил о том, что я чувствую свою эффективность именно в исполнительной ветви власти, — заявил Гройсман. — Поэтому таких планов у меня нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2004 году во время президентских выборов на Украине прошла «оранжевая революция», в результате которой к власти вместо победившего Виктора Януковича пришел Виктор Ющенко.

В 2014 году на Украине в результате государственного переворота к власти пришли украинские националисты.

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