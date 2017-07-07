Гройсман обещает ввести на Украине принцип «английского права»

Киев, , 16:11 — REGNUM Осенью 2017 года Украина планирует принять новый законопроект о приватизации, который предусматривает введение принципов конкурентной продажи госактивов и защиты инвестиций на основе английского права. Как сообщает 7 июля пресс-служба украинского правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время инвестиционной конференции Dragon Capital в Великобритании.

«Мы хотим, чтобы в сентябре-октябре этот закон был принят. Он откроет возможности широкого инвестирования в экономику нашего государства. И мы заинтересованы, чтобы каждая инвестиция была успешной», — сказал премьер.

Гройсман пояснил, что проект закона разрабатывался в сотрудничестве с экспертами и международными партнерами. Вскоре он будет рассмотрен на заседании Национального совета реформ, а впоследствии — передан в парламент для дальнейшего обсуждения. Принятие документа позволит начать процесс масштабной приватизации и привлечения на Украину инвестиций, новых технологий, что обеспечит создание новых рабочих мест.

«Мы обеспечим конкуренцию, прозрачность и защиту — три вещи, которые для нас важны», — добавил Гройсман.

По его словам, на Украине насчитывается 3,5 тыс. государственных предприятий, большинство из которых может быть передано в частную собственность. В государстве, заверил глава правительства, останутся компании, которые имеют стратегическое для экономики и безопасности значения.

В свою очередь, представители Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Организации сотрудничества и развития в Европе отметили, что экономика Украины демонстрирует устойчивый рост. Задача международных финансовых организаций, партнеров Украины — помочь ускорить этот процесс.

Так, президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти подчеркнул, что Украина встала на путь трансформаций.

«Сейчас мы идем к стабильности и экономическому росту, видим быстрые реформы в банковском и энергосекторе, в госзакупках, корпоративном управлении. Что необходимо дальше? Снимать экономические барьеры, возвращать уважение к собственности и бороться с коррупцией», — отметил президент ЕБРР.

При этом он подчеркнул, что грамотная земельная реформа и успешная приватизация позволят привлечь инвесторов и серьезные фонды в различные сектора экономики, а в частности — в агросферу.

В то же время вице-президент Всемирного банка в Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер также призвал Украину провести взвешенную реформу земельных отношений. «Впрочем, есть и еще один вызов — борьба с бедностью и улучшение уровня и стандартов жизни», — считает Мюллер.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня Гройсман заявил, что на Украине пройдет прозрачная и честная приватизация государственных активов, которые не имеют стратегического значения, но нуждаются в новом менеджменте и форме развития. Премьер признал отсутствие профессионализма у украинских чиновников и правительства в управлении около 3,5 тыс госпредприятий. Гройсман отметил, что правительство может создать условия для прихода нового менеджмента на предприятия, привлечения новых технологий и создания новых рабочих мест.

«А по большим госкомпаниям задача — обновить наблюдательные советы, заменить менеджмент совместно с международными партнерами, чтобы не было сомнений в доверии управленцам. Наша задача — создать условия, в которых будет честная, открытая продажа нестратегических активов, на которых паразитируют», — сказал Гройсман.

Напомним, 5−7 июля глава правительства Украины Гройсман осуществляет визит в Великобританию.