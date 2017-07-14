Санкт-Петербург, 14 июля, 2017, 17:02 — ИА Регнум. В первый день, когда был открыт доступ паломников к мощам святителя Николая Чудотворца в Петербурге, в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры пришли поклониться 12 800 паломников. Об этом сообщили 14 июля в Смольном.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Очередь к мощам святого Николая Чудотворца

Напомним, 13 июля организованный доступ верующих к святыне был открыт с 16:00 и продолжался до 22:00.

Из числа пришедших 800 человек прошли к ковчегу с мощами по социальной очереди: в нее допускались родители с малолетними детьми до 2 лет и инвалиды I группы, передвигающиеся с помощью колясок и костылей.

Пребывание мощей святителя Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге продолжается, в течение дня 14 июля доступ к святым мощам будет открыт до 22:00, в последующие дни, по 27 июля включительно, христианская святыня будет открыта для поклонения ежедневно с 7 утра до 22 часов вечера.

«Время ожидания в очереди составляет около 1,5 часов, — отметили в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ. — Исходя из мониторинга среднего времени ожидания в очереди, вход в нее может быть ограничен».

28 июля состоятся торжественные проводы святыни в город Бари (Италия), где ковчег с мощами находится постоянно в течение многих веков.

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