Мощи Николая Чудотворца встретили в Петербурге — фоторепортаж

Санкт-Петербург, 13 июля 2017, 12:38 — REGNUM В Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга к ковчегу с мощами святителя Николая Чудотворца приложились представители духовенства, чиновники и гости церемонии встречи мощей. Массовое поклонение паломников общепризнанной христианской святыне начнется в 16:00 13 июля и продлится до 27 июля включительно.
Напомним, с 21 мая по 28 июля 2017 года в России проходит принесение части мощей святителя Николая Чудотворца, хранящихся в Италии. В Петербург святые мощи были доставлены из Москвы, где с 21 мая им поклонилось около 2 миллионов человек.
В аэропорту «Пулково» специальный наряд вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ принял под охрану ковчег со святыми мощами и доставил его на микроавтобусе в Свято-Троицкий собор Александро-Невской лавры.
Перед входом в собор к мощам приложились иерархи Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви во главе с митрополитом Варсонофием.
После этого представители духовенства взяли ковчег на плечи и внесли в Свято-Троицкий собор. Его установили в самом центре храма.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий провел праздничную службу по случаю прибытия святыни в город на Неве.
К ковчегу с мощами приложились присутствовавшие на службе представители городской исполнительной и законодательной власти, в том числе и.о. губернатора, вице-губернатор Александр Говорунов и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.
Кроме того, поклониться святыне получили возможность почетные гости церковной службы, которые попали в лавру по приглашениям епархии и городских властей.
После этого в ход в собор был закрыт. На улице идет установка ограждений, чтобы упорядочить поток людей, который вскоре выстроится в огромную живую очередь.
Как уже сообщалось, доступ паломников к мощам Николая Чудотворца будет открыт в 16:00. Сотни верующих уже собираются у кордона рамок металлоискателей, через которые придется пройти всем, кто идет в лавру на святое дело.
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