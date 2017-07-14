Сочи, Краснодарский край, 14 июля, 2017, 14:48 — ИА Регнум. В Сочи с самого крупного пассажирского предприятия уволены более 60 сотрудников. Однако, как пояснили ИА REGNUM в мэрии олимпийской столицы, такая меры была вынужденной.

Mupsat.ru Автобус

МУП «Сочиавтотранс» едва не стало банкротом. Много лет оно было убыточным.

«Причиной тому были и автобусы, взятые по лизингу перед Олимпиадой, и долги по текущим расходам: топливо, запчасти, налоги. Ещё и водители чаще работали на себя», — пояснила директор МУП «Сочиавтотранс» Алеся Лукашевич.

Ситуацию пришлось в корне изменить, но избежать разорения предприятию всё же удалось.

«Была проведена ревизия всей задолженности, заключены соглашения о реструктуризации, о рассрочке», — поделилась руководитель предприятия.

Кроме того, финансовую помощь оказала и администрация города, был закрыт ряд наболевших вопросов — долговые обязательства по налогам в бюджет.

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«Мы вынуждены были расстаться с 65 самыми недисциплинированными в этом плане водителями, пригласили новых из Сочи, Краснодарского края. И это позволило в конечном итоге увеличить выручку», — отметил первый заместитель главы города Сочи Мугдин Чермит.

Собственная ремонтная база МУП «Сочиавтотранс» позволила в три раза сократить расходы на сервис — экономия составила 5,5 млн рублей. Второй месяц транспортники работают в прибыли. В целом же удалось сэкономить 93 млн рублей, некоторые маршруты были оптимизированы, меньше расходовалось топливо, и водители стали получать достойную официальную зарплату. Положительные моменты в частности в изменении маршрутной сети и расписании автобусов отмечают и пассажиры.

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Муниципальное унитарное предприятие города Сочи «Сочиавтотранс», созданное в марте 1997 года, на сегодняшний день является самым крупным пассажирским предприятием олимпийской столицы. Оно обслуживает 100 маршрутов (21 — городских, 44 — пригородных и 35 маршрутов, обусловленных социальной необходимостью). 366 единицы транспортных средств выполняют ежедневно 3,5 тысячи рейсов. На сегодняшний день численность работников составляет 900 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сложная финансовая ситуация сложилась и у самого крупного транспортного предприятия Краснодара — МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление». КТТУ на сегодня накопило почти 800 млн рублей долгов. Однако власти заверили, что обанкротится стратегически важному для городу предприятия они не позволят. Уже решено, что из бюджета областного центра будет выделена субсидия в размере 200 млн рублей, которые на первоочередные меры — разблокировку счетов предприятия, оплату за поставленные горюче-смазочные материалы и электроэнергию.