Краснодар, 14 июля, 2017, 12:53 — ИА Регнум. МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ)определили сумму субсидии, которую выделит городской бюджет для стабилизации финансовой ситуации на предприятии. Решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании городской думы краевого центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM 14 июля. Эти средства пойдут на первоочередные меры — разблокировку счетов предприятия, оплату за поставленные горюче-смазочные материалы и электроэнергию.

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Уточним, что это лишь четвёртая часть от общей суммы накопившейся задолженности КТТУ, которая на сегодня составляет почти 800 млн рублей.

«В дальнейшем предстоит кропотливая работа по стабилизации работы предприятия и выводу его на безубыточность», — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

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Этим займется рабочая группа, которую предложил создать градоначальник. В нее войдут депутаты гордумы, представители городской Контрольно-счетной палаты, департамента транспорта и организации дорожного движения, эксперты. Сначала они проведут тщательный анализ сложившейся на предприятии ситуации, затем приступят к разработке комплекса мер для её улучшения.

«Сейчас четко расставлены приоритеты в части организации работы общественного транспорта Краснодара. Если раньше зачастую городской департамент транспорта и организации дорожного движения и КТТУ слабо взаимодействовали, то теперь это исправлено», — пояснил Евгений Первышов.

Предстоит не только проанализировать и откорректировать схему организации пассажирских маршрутов так, чтобы максимально исключить дублирующие, но и изучить действующие тарифы, проработать возможность введения новых форматов проездных билетов, например, так называемых «повременных».

Однако помимо финансовой стороны сложившейся ситуации, есть ещё и кадровый вопрос. Директор КТТУ Иван Полухин уволился в начале июля, теперь предприятию предстоит найти нового начальника. Что касается его кандидатуры, то «будущий руководитель должен обладать серьёзным опытом в данной сфере, быть сильным экономистом, который не только справится со всеми поставленными задачами, но и сумеет вывести предприятие на качественно новый уровень работы». Об этом на встрече с коллективом управления заявил мэр Краснодара.

«Сможет решать проблемы, а не накапливать их, и развивать предприятие», — уточнил Евгений Первышов, добавив, что будущему руководителю предстоит провести тщательный анализ всех направлений работы предприятия, в первую очередь — пассажиропотока, найти способы повышения рентабельности.

Как сообщало ИА REGNUM, тяжёлая ситуация, в которой на сегодняшний день оказалось самое крупное транспортное предприятие Краснодара — МУП «КТТУ» — складывалась годами. В решение проблем вмешались местные власти. 12 июля глава кубанской столицы провёл встречу с коллективом управления. На ней было озвучено, что администрация города не допустит банкротства предприятия, а процесс сокращения сотрудников, планируемый бывшим руководством, будет остановлен.