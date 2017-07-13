Барнаул, 13 июля, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Совет законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ одобрил инициативу Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) об ужесточении требований к проведению негосударственнй строительной экспертизы социально значимых проектов. Об этом сегодня, 13 июля, сообщает Государственная инспекция Алтайского края.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Строительство в Барнауле

Напомним, поводом для разработки инициативы послужила практика проведения экспертизы проектов (как социального, так и жилищного назначения) свидетельствующая о том, что всё более явно проявляется общее снижение уровня, глубины проработки и обоснованности проектов, их экспертной оценки, что, несомненно, влияет на качество и безопасность возводимых объектов капитального строительства.

В частности, речь идет о строящимся многоэтажном жилом доме ул. Балтийской, 96 в Барнауле. По словам председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Алтайского краевого законодательного собрания Альберта Лунева, из 8 повторно проверенных государственным экспертным учреждением проектов только 2 содержали незначительные отклонения от требований технических регламентов, а в остальных случаях имелись существенные недостатки, в том числе, влияющие на конструктивную надежность и безопасность запроектированных объектов капитального строительства.

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Инициативу о внесении поправок в Градостроительный кодекс РФ депутаты АКЗС одобрили на майской сессии. Законопроектом предлагается: наделить субъекты Российской Федерации полномочиями по расширению перечня строительных объектов, подлежащих государственной экспертизе, а органы государственного строительного надзора — правом обжалования заключения экспертизы; усилить требования к аттестации специалистов на право подготовки заключений экспертизы, увеличив их стаж в сфере подготовки проектной документации с 5 до 7 лет, или стаж работы на соответствующих должностях с 3 до 5 лет; усилить требования к аккредитации юридических лиц на право проведения негосударственной экспертизы, увеличив количество работников, имеющих аттестацию, с 5 до 7 человек.

«В ходе обсуждения законопроекта «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» членами Общественного совета при Государственной инспекции края, инициатива получила поддержку и одобрение общественных экспертов: заслуженных работников строительной отрасли, общественных деятелей, профессоров профильных высших учебных заведений Алтайского края», — отмечают в Государственной инспекции Алтайского края.

Общественный резонанс данная тема получила после обрушения кровли в барнаульском торговом центре «Галактика» в декабре 2016 года. Комиссия выяснила, что ЧП случилось из-за ошибок в проектировании. При этом установлено, что проект здания проходил экспертизу в частной организации и был одобрен. Аналогичные инциденты происходили и позднее.

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«По результатам рассмотрения законодательной инициативы в Совете законодателей будет принято решение о внесении ее в Государственную Думу», — отметил председатель АКЗС Александр Романенко.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее инициативу алтайских депутатов — проект Федерального закона о внесении поправок в Градостроительный кодекс РФ — в части ужесточения требований, предъявляемых к аттестации физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства поддержали власти многих российских регионов и, в частности, Забайкалья.